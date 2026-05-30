Parece una isla perdida lejos de la ciudad, pero queda en Buenos Aires: el destino al que solo se llega navegando.

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra el Delta del Paraná, una zona formada por islas donde la naturaleza y la tranqulidad son las protagonistas. Se trata de una de las escapadas de fin de semana más elegidas por quienes buscan salir de la gran ciudad, pero sin alejarse demasiado.

Formado por una extensa red de ríos, arroyos e islas, el delta es una experiencia única, diferente a la de cualquier otra opción que se puede hacer en la provincia. Una de sus principales ventajas es que muchos de sus rincones solo pueden visitarse navegando, por lo que los paisajes están muy bien preservados, con la flora y fauna local en su mayor esplendor.

Cómo es el Delta del Paraná, el destino al que solo se llega navegando

El Delta del Paraná es uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica y se extiende a lo largo de miles de kilómetros cuadrados entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Es un ecosistema con islas, riachos y canales, donde conviven una gran diversidad de especies de flora y fauna.

El Delta del Paraná es una escapada ideal para quienes quieren relajarse un fin de semana.

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes lo visitan es que gran parte de la vida cotidiana se desarrolla sobre el agua. Las embarcaciones son el principal medio de transporte para llegar a las islas, viviendas, comercios y alojamientos distribuidos a lo largo del delta, lo cual le da un plus de encanto.

Qué hacer durante una escapada al Delta del Paraná

Las opciones para disfrutar del Delta son variadas. Los paseos en lancha por los distintos cursos de agua son una de las actividades más populares, ya que permiten conocer de cerca la geografía de la región y acceder a sectores que no pueden recorrerse por tierra.

También es posible practicar kayak, realizar caminatas por senderos naturales, observar aves o simplemente descansar en alguno de los alojamientos ubicados en las islas. Muchos eligen pasar la noche para disfrutar del lugar con más tranquilidad y experimentar el ritmo de la vida isleña.

La gastronomía también ocupa un lugar importante dentro de la experiencia. Y es que, en distintos puntos del delta pueden encontrarse restaurantes y emprendimientos locales que ofrecen platos típicos de la región, muchos de ellos elaborados con productos provenientes del propio entorno, como pescado de río.

Asi que, gracias a su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y a la posibilidad de desconectarse sin realizar grandes viajes, el Delta del Paraná es una de las escapadas más atractivas para realizar durante el fin de semana.