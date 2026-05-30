Con escrituras, educación y obras, Axel Kicillof llevó nuevas inversiones a Mar Chiquita: todos los detalles

En su recorrido por Mar Chiquita, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una nueva jornada de trabajo que incluyó la entrega de escrituras gratuitas, la inauguración de espacios comunitarios y el impulso de acciones vinculadas a educación, hábitat y servicios públicos.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se entregaron 137 títulos de propiedad a familias de distintos barrios del distrito, además de instituciones locales como la Asociación de Jubilados y Pensionados “Nuestra Señora de Luján” y el Club Atlético Belgrano.

La política de regularización dominial forma parte de una estrategia provincial orientada a garantizar seguridad jurídica y acceso formal a la vivienda, uno de los ejes centrales de la gestión en territorio bonaerense.

Durante el acto, Kicillof destacó el rol del Estado en la ampliación de derechos y sostuvo que las políticas públicas permiten generar igualdad de oportunidades frente a escenarios económicos adversos. La actividad se realizó junto al intendente Walter Wischnivetzky y contó con la participación del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Nuevos espacios comunitarios para la vida social y cultural

En la misma jornada, el gobernador inauguró dos Salones de Usos Múltiples (SUM), ubicados en el barrio PROCREAR y en la localidad de La Caleta, con una inversión de 153 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Estos espacios estarán destinados a talleres culturales, actividades comunitarias y el fortalecimiento del turismo local, consolidándose como puntos de encuentro para vecinos y vecinas de la región.

El ministro Andrés Larroque subrayó la importancia de estos espacios como herramientas de integración social y sostuvo que la inversión pública cumple un rol clave frente al contexto económico nacional.

Educación, tecnología y formación profesional

Durante la visita, también se entregaron 30 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de la Escuela Secundaria N°6, reforzando el acceso a herramientas digitales en el sistema educativo.

Además, se otorgaron certificados a egresados de la Diplomatura en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, dictada en el marco del Programa Puentes, orientado a ampliar la formación profesional en distintos municipios bonaerenses.

La agenda oficial incluyó la puesta en funcionamiento de un tractor destinado al mantenimiento de la Reserva Provincial de Mar Chiquita y un autoelevador para fortalecer la planta de reciclado local.

Asimismo, las autoridades recorrieron el Centro Cultural Municipal “Estación Cultura” y el Centro Educativo Complementario N°801, recientemente puestos en valor. Estas acciones se enmarcan en una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura local vinculada a la educación, la cultura, el ambiente y la producción.

Tanto el gobernador como el intendente Walter Wischnivetzky destacaron el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio para dar respuesta a demandas locales mediante políticas públicas concretas.

En ese sentido, se remarcó la importancia de la articulación institucional para avanzar en obras, programas sociales y políticas de inclusión.