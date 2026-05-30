Un informe de la UBA y el Conicet ubicó a Formosa con la tarifa eléctrica más baja del país

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la CONICET y la Universidad de Buenos Aires, Formosa aparece como la jurisdicción con la factura eléctrica más baja del país para usuarios con subsidios.

El estudio analizó el comportamiento de las tarifas eléctricas en las distintas jurisdicciones de Argentina, tomando como referencia un consumo promedio de 265 kWh mensuales. De acuerdo con el reporte de los costos que arribaron a principios de mayo de 2026, la factura eléctrica promedio nacional para hogares subsidiados se sitúa en $50.919.

El trabajo evidencia una marcada brecha tarifaria entre distritos, explicada por diferencias en los costos de distribución y en los esquemas de subsidios vigentes. La investigación fue elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP-CONICET-UBA y complementada con datos del Observatorio Politiké.

Formosa, con la factura eléctrica más baja

En el desglose provincial, Formosa encabeza el ranking con la factura más baja para usuarios con subsidios de $25.321. Esta posición se vincula, en parte, a la aplicación del programa provincial Esfuerzo Formoseño, que alcanza a cerca del 90% de los usuarios de ingresos bajos y medios. El esquema actúa sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la boleta eléctrica.

El informe detalla que el VAD representa alrededor del 36% del total de la factura eléctrica en hogares subsidiados. En el caso de Formosa, el subsidio provincial reduce significativamente ese impacto por lo que el usuario termina abonando cerca de $16.205 del total promedio.

El estudio del IIEP-CONICET-UBA muestra cómo la estructura de subsidios y los costos de distribución generan diferencias sustanciales entre provincias. En este contexto, los valores finales que pagan los usuarios residenciales dependen tanto de las políticas de asistencia como de la composición tarifaria de cada jurisdicción.

Un patrón que se mantiene en otros relevamientos

Otros análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política refuerzan esta tendencia y destacan el impacto del programa Esfuerzo Formoseño en la contención de los aumentos de tarifas impulsados a nivel nacional. Según estos relevamientos, Formosa se mantiene entre las jurisdicciones con menores costos eléctricos del país, tanto en usuarios subsidiados como, en menor medida, en segmentos sin subsidios.

El estudio toma como base el esquema del programa nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que clasifica a los hogares según niveles de ingreso y define el acceso a subsidios.

El informe del IIEP reabre la discusión sobre el rol de las políticas públicas en la conformación de las tarifas de los servicios esenciales. De acuerdo con el estudio, el precio final de la energía eléctrica no se explica solo por factores técnicos o de mercado, sino también por decisiones de cada jurisdicción en materia de subsidios, impuestos y esquemas de compensación tarifaria.

En este marco, el Gobierno provincial sostiene como política pública que el programa Esfuerzo Formoseño tiene como objetivo amortiguar el impacto de las medidas nacionales sobre los usuarios residenciales, con el fin de moderar los incrementos en las facturas eléctricas de los hogares de Formosa.