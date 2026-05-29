Más de 800 millones de dólares: cuánto vale el plantel de Argentina para disputar el Mundial

El conjunto argentino dispone de dos jugadores con un valor por encima de los 100 millones

De acuerdo con lo que figuraba en el reglamento, cada selección clasificada al Mundial contaba hasta el 30 de mayo para entregar la lista de 26 jugadores convocados. La nómina de la Argentina presenta algunas presencias que despiertan debate, pero lo que más llama la atención es el valor que posee. Uno que rompe de manera muy cómoda la franja de los 800 millones.

Con presencia de varios jugadores del Atlético de Madrid, con representantes de River y Boca, algunos que estuvieron en la consagración del Mundial de Qatar y ausencias que serán explicadas con el paso del tiempo, la lista ya se encuentra en manos de la FIFA. Una que comenzó a generar ilusiones y debates sobre cuál es el mejor once titular a formar.

Si se toma en consideración la cotización de los jugadores que forman parte de la nómina de Argentina en Transfermarkt, es posible apreciar que dispone de un valor de 932 millones de dólares. Los más caros son Julián Álvarez y Enzo Fernández, que disponen de un valor de mercado que es de 104 millones de la divisa. Algo que no coincide con lo que piden sus clubes porque solicitan un ingreso base de 130 millones para iniciar charlas de venta.

Mientras que el tercer jugador más caro de la Albiceleste es Lautaro Martínez, con un valor de 99 millones; cuarto es Alexis Mac Allister, con 93 millones; y Nicolás Paz, con 75 millones, que el Real Madrid lo acaba de sacar del Como de Italia gracias a una cláusula de repesca que es menor a los 10 millones de euros. Es importante mencionar que cada uno de los valores mencionados es estimativo de acuerdo a estadísticas y demás valores.

En tanto que Nicolás Otamendi es el jugador con menor capacidad de reventa para Transfermarkt, debido a que posee un valor de mercado de 1,1 millones de dólares. Esto es producto de su avanzada edad, además de su reciente salida del Benfica y la posibilidad de que firme contrato con River en las próximas semanas para así iniciar el último tramo de su carrera como jugador profesional.

¿Cuáles son las selecciones más caras?

De acuerdo con los valores expresados por Transfermarkt, la Selección Argentina forma parte del top ten y se encuentra ubicada en el octavo escalón, por encima de Noruega y Bélgica. Mientras que el equipo más caro de la competencia es el de Francia, que dispone de un valor de mercado con 1.72 mil millones de dólares. Y el segundo lugar quedó reservado para Inglaterra con 1.52 millones de la moneda extranjera.

El grupo de la Argentina

La Selección Argentina forma parte del Grupo J, y esto da como resultado que deba enfrentarse con Argelia, Jordania y Austria. El debut en el Mundial será en la ciudad de Kansas, mientras que los demás encuentros se van a disputar en Dallas.

16/06/2026 – Argentina vs Argelia (Kansas City -Arrowhead Stadium)

16/06/2026 – Austria vs Jordania (San Francisco – Levi’s Stadium)

22/06/2026 – Argentina vs Austria (Dallas – AT&T Stadium)

23/06/2026 – Jordania vs Argelia (San Francisco – Levi’s Stadium)

27/06/2026 – Argelia vs Austria (Kansas City -Arrowhead Stadium)

27/06/2026 – Argentina vs Jordania (Dallas – AT&T Stadium)