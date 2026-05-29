Los 3 trucos caseros para enraizar las plantas preferidas en otoño

Si sos un entusiasta de la jardinería, seguramente sabés lo gratificante que es ver crecer nuevas plantas a partir de esquejes. Sin embargo, a veces lograr que estos desarrollen raíces fuertes puede ser un desafío. Pero no hay que preocuparse porque la naturaleza nos ofrece alternativas económicas y efectivas a los enraizantes comerciales.

A continuación, te presentamos tres opciones caseras que podés preparar fácilmente para darle un empujón a tus futuras plantas.

Trucos caseros para fortalecer esquejes

1. El poder del aloe vera: un escudo nutritivo

El aloe vera es mucho más que un remedio para quemaduras; sus propiedades lo convierten en un excelente enraizante natural. La savia de esta planta contiene hormonas de crecimiento, polisacáridos y enzimas que estimulan la formación de raíces y protegen al esqueje de hongos y bacterias.

¿Cómo usarlo? Simplemente cortá una hoja de aloe vera y extraé el gel translúcido de su interior. Sumergí la base del esqueje en este gel por unos minutos antes de plantarlo en la tierra. También podés disolver una cucharada de gel en un litro de agua y usar esta solución para regar los esquejes recién plantados.

2. Lentejas germinadas: un festín de auxinas para tus plantas

Las lentejas son una fuente sorprendente de auxinas, un tipo de hormona vegetal clave en el desarrollo de las raíces. Al germinar, las lentejas liberan estas hormonas, creando un enraizante potente y totalmente orgánico.

¿Cómo prepararlo? Colocá un puñado de lentejas en un recipiente y cubrilas con agua. Dejalas en remojo durante 24 horas y luego escurrí el agua, manteniendo las lentejas húmedas en el mismo recipiente. Cubrí el recipiente con un paño húmedo y dejalas en un lugar oscuro por aproximadamente 3 a 5 días, rociándolas con agua dos veces al día para mantener la humedad.

La aplicación: Cuando las lentejas hayan germinado y tengan brotes de aproximadamente 1 cm, trituralas con el agua que hayan liberado (unos 100 ml de agua por cada 20-30 gramos de lentejas secas). Colá la mezcla y diluí el líquido resultante con tres partes de agua limpia. Este "té" de lentejas es ideal para remojar los esquejes durante unas horas antes de plantarlos, o para regar directamente la tierra.

Lograr que los esquejes desarrollen raíces fuertes puede ser un desafío en otoño.

3. La magia de la canela: un enraizante y fungicida natural

La canela en polvo es un ingrediente común en nuestras cocinas, pero sus propiedades van mucho más allá de lo gastronómico. Además de actuar como un suave enraizante, la canela es un potente fungicida natural, lo que la hace ideal para proteger los esquejes de enfermedades y favorecer su desarrollo.