Chubut sumará una inversión de USD 680 millones para aumentar la producción de crudo y sostener el empleo

Con el fin de incrementar la producción de petróleo en una de las áreas históricas de la Cuenca del Golfo San Jorge, el Gobierno de Chubut celebró la inversión de 680 millones de dólares para desarrollar un proyecto de recuperación terciaria en el yacimiento Cerro Dragón. En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el gobernador Ignacio Torres celebró las políticas para el arribo de inversiones y así "fortalecer uno de los sectores más importantes".

Tras el anuncio de la petrolera Pan American Energy, el mandatario provincial destacó en sus redes sociales la noticia de la explotación de los yacimientos del sur argentino junto a una inyección económica para la región. “Permitirá sostener la actividad, incorporar tecnología y seguir generando empleo en toda la Cuenca del Golfo San Jorge. La iniciativa contempla una inversión de USD 680 millones para desarrollar 22 plantas de inyección de polímeros, nuevas perforaciones y un esquema de recuperación terciaria orientado a aumentar la producción del yacimiento”, explicó el mandatario.

“Durante muchos años, algunos daban por agotada nuestra cuenca. Nosotros decidimos generar las condiciones para que vuelvan las inversiones, defender el trabajo y fortalecer uno de los sectores más importantes de la economía provincial”, puntualizó.

Inversiones

La empresa prevé construir 22 plantas de inyección de polímeros y realizar perforaciones adicionales con el objetivo de recuperar petróleo que actualmente permanece atrapado en el reservorio. Según las estimaciones presentadas, el proyecto permitirá intervenir cerca de 220 pozos inyectores y unos 650 pozos productores, generando una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles durante su vida útil.

Desde la compañía sostienen que la iniciativa permitirá extender la vida útil de Cerro Dragón, considerado el principal yacimiento convencional del país, además de sostener la actividad económica y el empleo en una región fuertemente dependiente de la industria hidrocarburífera.

El proyecto se convertirá además en uno de los primeros desarrollos petroleros convencionales que buscarán ingresar formalmente al RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Una apuesta para una cuenca madura

El proyecto apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta la industria petrolera de Chubut: el declino natural de los yacimientos maduros. La recuperación terciaria es una técnica utilizada luego de las etapas de recuperación primaria y secundaria. Consiste en inyectar sustancias especiales, en este caso polímeros, para mejorar el desplazamiento del petróleo que permanece atrapado en las formaciones geológicas y aumentar así la cantidad de crudo recuperable.

Según los datos difundidos durante la presentación, la producción incremental podría superar los 11.300 barriles diarios en su punto máximo de rendimiento. Además, la empresa sostiene que el proyecto permitirá habilitar zonas que actualmente no resultan económicamente rentables bajo los métodos tradicionales de extracción.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la iniciativa puede contribuir a sostener la actividad económica de la Cuenca del Golfo San Jorge, una región donde la producción petrolera continúa siendo una de las principales fuentes de empleo directo e indirecto.

Empleo, regalías y actividad económica

Uno de los principales argumentos a favor del proyecto es su potencial impacto sobre el empleo y la actividad económica regional. Tanto la empresa como los sindicatos petroleros sostienen que la incorporación de nuevas tecnologías permitirá preservar puestos de trabajo en un contexto donde muchas áreas maduras enfrentan una reducción gradual de la producción.

Asimismo, las autoridades provinciales destacan que una mayor producción podría traducirse en un incremento de las regalías hidrocarburíferas que percibe Chubut, un ingreso clave para las cuentas públicas provinciales.

Sin embargo, especialistas en energía señalan que el verdadero impacto económico dependerá de múltiples variables, entre ellas la evolución de los precios internacionales del petróleo, los costos operativos del proyecto y la capacidad de la recuperación terciaria para alcanzar los niveles de producción proyectados.