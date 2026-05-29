Zelenski dice que Rusia está preparando un nuevo ataque de gran envergadura contra Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el viernes en la aplicación de mensajería Telegram que Rusia está preparando un nuevo ataque a gran escala contra su país, citando datos de los servicios de inteligencia.
Más tarde, en su discurso nocturno en video, Zelenski dijo: "Tenemos información de inteligencia sobre que Rusia está preparando un nuevo ataque a gran escala. Nuestros servicios están respondiendo con rapidez y están preparados. La Fuerza Aérea y otros defensores del cielo trabajarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, como siempre lo hacen".
Rusia declaró el lunes que tenía la intención de lanzar "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev y advirtió a los extranjeros y diplomáticos que abandonaran el país.
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Afirmó que la acción es una respuesta a un ataque con drones la semana pasada contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada por Rusia, en el que murieron 21 personas. Ucrania negó haber llevado a cabo el ataque.
Los ataques rusos contra Kiev y otras zonas de Ucrania el pasado domingo causaron la muerte de dos personas y dejaron decenas de heridos.
En una publicación en Telegram, Zelenski pidió nuevas sanciones contra Rusia y afirmó que no debe retrasarse la aplicación de los acuerdos con los socios en materia de defensa aérea.
Con información de Reuters