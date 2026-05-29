Zelenski dice que Rusia está preparando un nuevo ataque de gran envergadura contra Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano Volodímirr Zelenski

​El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el viernes en la aplicación ‌de mensajería ‌Telegram que Rusia está preparando un nuevo ataque a gran escala contra su país, citando datos de los servicios de inteligencia.

Más tarde, en su discurso nocturno en video, ​Zelenski dijo: "Tenemos información ⁠de inteligencia sobre que Rusia ‌está preparando un nuevo ⁠ataque a gran escala. ⁠Nuestros servicios están respondiendo con rapidez y están preparados. La Fuerza Aérea y ⁠otros defensores del cielo ​trabajarán las 24 horas del ‌día, los siete ‌días de la semana, como siempre ⁠lo hacen".

Rusia declaró el lunes que tenía la intención de lanzar "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev ​y ‌advirtió a los extranjeros y diplomáticos que abandonaran el país.

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Afirmó que la acción es una respuesta a un ataque con ⁠drones la semana pasada contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada por Rusia, en el que murieron 21 personas. Ucrania negó haber llevado a cabo ‌el ataque.

Los ataques rusos contra Kiev y otras zonas de Ucrania el pasado domingo causaron la muerte de dos personas y dejaron decenas de ‌heridos.

En una publicación en Telegram, Zelenski pidió nuevas sanciones contra Rusia y afirmó ‌que no ⁠debe retrasarse la aplicación de los acuerdos con los ​socios en materia de defensa aérea.

Con información de Reuters