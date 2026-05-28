La increíble frase de Milei: "Hice todo mal"

En el discurso que brindó en el Latin American Forum, Javier Milei tuvo un sincericidio sobre su ascenso al poder. "En realidad, hice todo mal para estar en la política en términos de esta. Por eso soy el primer presidente liberal libertario de la historia", reconoció.

"En 2023, Argentina decidió cambiar para bien de una vez para todas, gracias a un pueblo harto de recetas fracasadas, buscando un verdadero cambio, eligió al primer gobierno liberal libertario de la historia argentina y de la humanidad", afirmó, leyendo, frente al auditorio del evento que se realizó en Parque Norte.

Inmediatamente, acotó que él siempre aclara, que hay que tener "presente que esto no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura". "Yo siempre me río de mi mismo hablando del error tipo 2. El error tipo 1 es cuando hacen todo bien y les sale mal y el tipo 2 es cuando hacen todo mal y sale todo bien", explicó

"En realidad, hice todo mal para estar en la política en términos de esta. Por eso soy el primer presidente liberal libertario de la historia", expresó

Milei se quejó de las calificadoras de riesgo por no subir la nota argentina

En su discurso que brindó en el Latin American Forum, Milei se quejó de que las calificadoras de riesgo no suben la nota de Argentina tal como él quisiera y volvió a culpar de eso al "populismo", mientras que reconoció que la inflación es más alta que la deseada y admitió que su desaceleración no es condición suficiente para crecer.

"Lo que va a hacer que Argentina sea investment grade no va a ser que nosotros elegimos el rumbo correcto. Argentina va a ser investment grade el día que los argentinos lo decidan. El día que los argentinos decidan abrazar las ideas de la libertad y sepultar al populismo", afirmó el Presidente. De este modo, apuntó contra las calificadoras de riesgo de la deuda soberana, luego que, a inicios de mayo, Fitch subiera la nota argentina de CCC+ a B- con perspectiva estable.

Pese a eso, Milei consideró que la mejora en la nota no fue suficiente, al admitir tácitamente que no alcanza por sí sola para que el país pueda regresar a los mercados internacionales de deuda. Por ahora, además, otras calificadoras no siguieron el camino de Fitch, y directivos de Moody's alertaron que recién evaluarán esa posibilidad en los próximos meses.

El mandatario, igual que Luis Caputo horas antes, apuntó contra la prensa al señalar también que existe una fuerte discrepancia entre los indicadores económicos y la cobertura mediática. "Nunca en la historia argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios".