Un meet and greet diferente: el ícono del rock fallecido con el que los fans podrán hablar

Ozzy Osbourne.

El avance de la IA permitirá que los fanáticos de un ídolo del rock internacional se encuentren con el música a casi un año de su fallecimiento. Se trata de un proyecto tecnológico que permitirá que los seguidores de Ozzy Osbourne interactuar con él de forma directa mediante un formato virtual interactivo.

La iniciativa fue presentada por Sharon y Jack Osbourne en el marco de la Licensing Expo 2026 en Las Vegas y desarrollada en colaboración con las firmas especializadas Hyperreal y Proto Hologram. El desarrollo de este avatar interactivo se basa en un procedimiento denominado "ADN Digital".

Según detalló a Rolling Stone Remington Scott, director ejecutivo de Hyperreal, este método utiliza tecnología patentada para procesar registros de audio, imágenes y patrones motrices originales del cantante. La propuesta contempla la instalación de dispositivos Proto Luma en puntos seleccionados de Estados Unidos y el Reino Unido durante los próximos meses.

Esta estructura analítica habilita al sistema para operar en tiempo real dentro de entornos interactivos, evitando el uso de grabaciones preestablecidas o bucles de video convencionales. Los responsables de la gestión del legado del artista confirmaron que el gemelo virtual tendrá la capacidad de procesar consultas del público y formular respuestas con el registro vocal característico del "Príncipe de las Tinieblas", emulando las opiniones y el vocabulario que el intérprete habría utilizado en vida.

Ozzy Osbourne.

Cómo fue la muerte de Ozzy Osbourne

El cantante Ozzy Osbourne falleció a los 76 años el 22 de julio del 2025; la noticia se informó en un comunicado de su familia difundido por la agencia EFE y firmado por su esposa Sharon y sus hijos Jack, Kelly, Aimee y Louis, quienes solicitaron privacidad ante la pérdida. El deceso del exlíder de Black Sabbath se produjo poco tiempo después de su última aparición en vivo, la cual tuvo lugar en el estadio Villa Park, en su Birmingham natal.

En aquella función de despedida, motivada por el deterioro de su estado de salud, el vocalista estuvo acompañado por los miembros históricos de la banda: Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward. Durante la presentación, el "Príncipe de las Tinieblas" repasó un repertorio de cinco canciones y comunicó formalmente a la audiencia su retiro definitivo de los escenarios.