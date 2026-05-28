Sabalenka, Gauff y Osaka pasan a tercera ronda del Abierto de Francia en sets corridos

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra su victoria en el partido de segunda ronda contra la francesa Elsa Jacquemot en el Abierto de Francia

La tenista bielorrusa ​Aryna Sabalenka superó un susto en el primer set para imponerse el jueves a la local Elsa Jacquemot por 7-5 y 6-2, pasando así a la tercera ronda del Abierto de Francia.

La ‌bielorrusa, finalista del año pasado y cabeza ‌de serie número uno del torneo, tuvo que esforzarse durante aproximadamente una hora, mientras la heroína local deleitaba a los aficionados locales con varios golpes ganadores espectaculares.

Sabalenka, cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, sigue buscando su primer título de Roland Garros. Consiguió un break temprano con una potente derecha para ponerse 3-1 arriba, pero Jacquemot le devolvió el quiebre en seguida.

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En una jornada en la que el número uno del mundo del tenis masculino, Jannik Sinner, cayó en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, ​Sabalenka tuvo que esforzarse al máximo ⁠en el primer set contra la número 67 del ranking.

Sabalenka tuvo un punto de set con ‌5-4 en el servicio de Jacquemot, pero la francesa, que en algunos momentos tuvo ⁠al público en pie, logró igualar la potencia de su ⁠oponente con una precisión y un nivel magníficos. La bielorrusa logró mantener la compostura y se llevó la primera manga en su tercer punto de set, y ya no miró atrás.

Consiguió un break al comienzo del segundo ⁠set y se puso rápidamente con una ventaja de 3-0, lo que dejó a Jacquemot, que ​se estaba quedando sin fuerzas rápidamente, sin ninguna posibilidad de remontada. Sabalenka ‌se enfrentará ahora a la australiana Daria Kasatkina.

GAUFF AVANZA

Por ‌su parte, la vigente campeona, Coco Gauff, se impuso con facilidad a la egipcia Mayar Sherif, ⁠procedente de la fase de clasificación, por 6-3 y 6-2.

La estadounidense, que logró su victoria número 80 en el cuadro principal de un Grand Slam, nunca alcanzó su mejor nivel, ya que su rival le opuso una tenaz resistencia en el primer set y la mantuvo fuera de equilibrio.

"Ha sido un partido muy ​duro físicamente. Hoy ‌me han puesto a prueba de verdad. Me ha costado mucho esfuerzo", declaró Gauff. "Me centraré en recuperar mi ritmo, porque hoy no lo he tenido".

Sherif intentó desconcentrar a su rival con pelotas altas al principio, pero Gauff se puso rápidamente en ventaja 3-0. Su brillante comienzo parecía desvanecerse cuando la egipcia, que buscaba convertirse en la primera mujer de su país ⁠en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era abierta, recuperó el break.

Sherif tuvo varias oportunidades de igualar el marcador en un sexto juego que duró más de 13 minutos, pero la estadounidense recuperó la compostura justo a tiempo para proteger su ventaja y llevarse el set con un ace tras una hora y tres minutos.

Ambas jugadoras se intercambiaron breaks al principio del segundo set, y Sherif celebró con un puño al aire cuando consiguió el suyo para ponerse 2-2. Sin embargo, no pudo mantener el ritmo y Gauff se adelantó con ‌otra ruptura de servicio, sellando la victoria en su primera oportunidad tras una hora y 50 minutos.

Más temprano, la exnúmero uno del mundo Naomi Osaka tuvo que esforzarse a fondo para evitar la eliminación ante la croata Donna Vekic, a la que derrotó por 7-6(1) y 6-4.

En otra jornada abrasadora en París, la japonesa intercambió breaks con Vekic en el primer set en la pista Simonne Mathieu, antes de encontrar su mejor forma durante ‌el tie-break para imponerse con la pérdida de un solo punto.

Con un set en contra, la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París Vekic comenzó a desplegar una serie de golpes cortos para poner en aprietos a ‌Osaka al inicio del ⁠segundo set, pero su desafío se esfumó al ceder su servicio en el noveno juego.

La japonesa salvó un punto de break en el siguiente juego para cerrar la victoria ​en una hora y 50 minutos, alcanzando la tercera ronda por primera vez desde 2019. Ahora se enfrentará a la cabeza de serie número 16, Iva Jovic, después de que la estadounidense venciera a su compatriota Emma Navarro por 6-0 y 6-3.

Con información de Reuters