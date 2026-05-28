Chau Mundial 2026: Franco Mastantuono quedó fuera de la lista de Lionel Scaloni

Franco Mastantuono no irá al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Franco Mastantuono se quedará afuera del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección Argentina por decisión de Lionel Scaloni. El futbolista de Real Madrid, surgido de las inferiores de River Plate, no será tenido en cuenta por el DT que le dio la oportunidad de debutar con la "Albiceleste" hace meses atrás. De hecho, sólo apareció en cuatro encuentros del combinado nacional sumando 142 minutos en total.

Franco Mastantuono se pierde el Mundial 2026

Con la nómina todavía por confirmar, Gastón Edul filtró en TyC Sports la decisión del entrenador con el joven oriundo de Azul. "El jugador del Real Madrid no va a estar. (Giovani) Lo Celso y Valentín Barco están entrenándose en Ezeiza y esos son buenos indicios para ellos para poder estar en la lista final porque el plantel se va a Estados Unidos el próximo sábado para arrancar la gira previa", esbozó el periodista de la señal deportiva. De esta manera, quien cubre a la Selección Argentina para el mencionado canal dejó en claro que tanto el futbolista del Betis como el ahora volante de último paso por el Racing de Estrasburgo de Francia formarían parte de los 26 elegidos.

Los números de Franco Mastantuono en su carrera

Clubes : River Plate y Real Madrid de España.

: River Plate y Real Madrid de España. Partidos jugados : 99 (+4 con la Selección Argentina).

: 99 (+4 con la Selección Argentina). Goles : 13.

: 13. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Supercopa Argentina 2024 con River.

Gastón Edul confirmó la ausencia de Franco Mastantuono en la lista del Mundial 2026

Las dudas de Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

Ante la reciente lesión de Gonzalo Montiel, el encargado de patear el último penal en Qatar 2022 tiene grandes chances de quedarse afuera de la Copa del Mundo de este año. En su lugar podrían ingresar Agustín Giay, Nicolás Capaldo o Kevin Mac Allister, aunque la decisión final la tendrá Scaloni. Por otro lado, en la mitad de la cancha también asoman como posibilidad Emiliano Buendía y Máximo Perrone, mientras que en la delantera aparecería Juan Manuel "Flaco" López. Según trascendió, el DT presentará la nómina definitiva este viernes 29 de mayo antes de viajar a uno de los países organizadores.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial

Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina. Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo ver los partidos del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J