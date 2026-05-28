Dónde ver online "Off Campus", la serie de gran éxito: esta es la forma

"Off Campus", la nueva serie de romance juvenil. (Crédito de foto: Prime Video)

El fenómeno de la literatura juvenil entra con fuerza a la televisión con el estreno de Off Campus, la nueva obsesión romántica que pisa fuerte en el streaming. Ambientada en la ficticia Universidad Briar, la trama de esta entrega inicial adapta la novela The Deal y sigue la clásica pero efectiva fórmula de enemigos a amantes, en esta nueva serie de Prime Video.

Hannah Wells es una reservada estudiante de música y Garrett Graham es el popular capitán del equipo de hockey sobre hielo. Los dos cruzan sus caminos de forma inesperada dentro de la universidad. Para mantener su beca, él necesita mejorar sus notas con urgencia, mientras que ella busca llamar la atención de un amor platónico. Juntos sellan un pacto de beneficio mutuo que, bajo una falsa fachada pública, no tarda en encender una chispa real, obligándolos a lidiar con profundas inseguridades y atracción mutua en silencio.

Maratón ya disponible: ¿dónde ver la primera temporada?

La primera temporada completa se encuentra disponible de forma exclusiva en el catálogo global de Prime Video. Con un total de ocho episodios de casi una hora de duración que se lanzaron en simultáneo el 13 de mayo de 2026, la plataforma apostó por el formato binge-watching (maratón), que permite a los espectadores devorar la apasionante historia de corrido.

La producción se posicionó en pocos días en el puesto número uno del podio de visualizaciones en múltiples países, respaldada por una química arrolladora entre sus protagonistas y una sólida dirección que capturó la atención tanto de los lectores de siempre como de una audiencia completamente nueva. Con su eslogan: "El amor no se vive desde la banca. Entra de lleno al juego", la serie ya empezó a construir una audiencia fiel.

Elenco de "Off Campus". (Crédito de foto: Prime Video)

Un formato de antología para la segunda temporada

La gran particularidad de Off Campus radica en su formato antológico, una estructura similar al de las novelas originales en las que cada entrega cede el protagonismo a una pareja diferente dentro de la universidad, manteniendo al resto como personajes secundarios. Gracias a una temprana renovación confirmada por la productora, el desarrollo de la segunda temporada ya está en marcha y centrará su trama en adaptar el tercer libro de la saga, The Score. De este modo, el eje dramático abandonará el romance de Hannah y Garrett para enfocarse por completo en la explosiva y divertida tensión entre Allie Hayes, la expresiva mejor amiga de Hannah, y Dean Di Laurentis, el extrovertido rompecorazones y defensor estrella de los Hawks.