Nueva generación de autores peruanos se abre paso en la Feria del Libro de Buenos Aires.

En el marco de la participación de Perú como País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, jóvenes figuras de la literatura peruana integran la delegación oficial, conformada por 60 referentes, entre ilustradores, autores, periodistas, historiadores, narradores, mediadores de lectura, editores, docentes y poetas. Además, Perú ofrece en su pabellón más de 770 títulos, de 130 editoriales peruanas, que representan a diversas regiones del país.

Uno a uno, los autores peruanos que destacan en la Feria del Libro

Entre estas nuevas voces se destaca Joseph Zárate (1986), periodista y editor, autor de Guerras del interior (2018), libro de no ficción sobre conflictos socioambientales vinculados a la explotación de oro, madera y petróleo en los Andes y la Amazonía, y de Algo nuestro sobre la tierra (2021), crónica sobre el trabajo funerario durante la pandemia, con la que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2020 y una mención especial en el Premio Nacional de Literatura 2022, en la categoría No Ficción. Sus textos han sido incluidos en antologías como Rabia. Crónicas contra el cinismo en América Latina (2022), Volver a contar. Escritores de América Latina en los archivos del Museo Británico (2022) y En otro país (2024). Ha recibido el Premio de Literatura Eccles Institute & Hay Festival Global (2025), el Premio Gabo en la categoría Texto (2018), el Premio Ortega y Gasset a Mejor Historia (2016) y el Premio Nacional PAGE de Periodismo Ambiental (2015), creado por la ONU. Actualmente es profesor de no ficción en la maestría de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En la feria participó de la charla «Ficción vs no ficción: los límites y alcances para narrar un país», junto al escritor peruano Ulises Gutiérrez y al autor argentino Julián López.

"Como cronista, creo que es muy importante que los autores, las autoras puedan desarrollar una mirada nueva sobre lo que retratan para precisamente no caer en en ciertos prejuicios, en ciertos estereotipos de lo que viene ocurriendo sobre todo nuestros países y en particular en los territorios rurales ¿No? O los territorios que yo por ejemplo intento contar a través de mi escritura. Por ejemplo el territorio amazónico. Como por ejemplo ciertas ideas de lo que es el progreso, ciertas ideas de lo que es el desarrollo de lo que debería ser la cultura, donde muchas veces el periodismo ha mirado a estas poblaciones o estos territorios como el territorio amazónico desde un lugar de superioridad cultural, de su tutorialidad moral. Es importante también que no solamente hayan voces o periodistas o escritores de la ciudad sino también que sea la propia gente de esos territorios los que cuenten su manera de vivir, su manera de ver el mundo, su manera de relacionarse con las cosas. Creo que creo que ahí radica un poco el cambio.

Nueva generación de autores peruanos se abre paso en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Por otro lado, también destaca la narradora y traductora Romina Paredes (1987). Actualmente conduce el podcast Rajecito literario y se dedica a la traducción de documentos para UNICEF. Ha publicado los cuentos Famulus (2020) y Monstruos (2022). Su relato «Kintsugi» apareció en la antología Selección peruana 2015-2021 y su traducción al inglés se publicó en la revista South Carolina Review. La versión en inglés del cuento «Basura» se incluyó en Paciencia Pérdida: an Anthology of Peruvian Fiction (Dulzorada Press, 2022). Y el texto «Margarita» formó parte de El tiempo es nuestro: cuentos peruanos post-2000 (2023). Presentó su libro más reciente Fuera de fila. Historias de supervivencia escolar. Y participó de la charla «Cuerpo y memoria: escribir desde la experiencia», con Margarita Saona e Inés Garland, moderada por Nadia Sol Caramella. También de la mesa «Feminismos, migración y diversidad: ¿cómo se nombran las escrituras?», junto a Katya Adaui y K. Luy de Aliaga, con la moderación de Giovanna Cirianni, en el stand Orgullo y Prejuicio.

"Con un lenguaje descarnado construyo una narrativa orientada a nombrar zonas de incomodidad social que suelen permanecer naturalizadas. Me interesa trabajar la maternidad desde una perspectiva crítica, alejada del modelo mariano de abnegación, pureza y sacrificio, para explorar sus tensiones, ambivalencias y violencias simbólicas", aseguró la joven autora. Asimismo, sumó: "En mis cuentos, la familia y el deporte de alto rendimiento aparecen como espacios donde se reproducen jerarquías, mandatos corporales y formas de disciplinamiento afectivo. Mi obra aborda la normalización de la violencia familiar y de género mediante una prosa sobria, que busca exponer la crudeza de vínculos marcados por el poder, la vergüenza y la supervivencia".

Nueva generación de autores peruanos se abre paso en la Feria del Libro de Buenos Aires.

También participa el historiador, docente y divulgador cultural Merlin Chambi (1989). Es creador del canal La Biblioteca de Merlin, con más de 240 mil suscriptores en YouTube y ha ganado en tres ocasiones los Premios Luces a Mejor Programa Cultural. Ha sido reconocido por la Academia Nacional de la Historia por su labor de difusión, y la revista Forbes lo destacó como uno de los mejores creadores de contenido cultural en América Latina. Es embajador cultural de Tacna, su ciudad natal. También trabaja como entrevistador cultural en Radio Filarmonía. En 2021, publicó el libro Los cuentos de la Biblioteca de Merlin, una obra con temática fantástica y de ciencia ficción.

En poesía se encuentra Emilia Chávez (1991) autora de Layqa, nativa de la oscuridad (2021), bajo el seudónimo de Karuraqmi Puririnay, y de Estancias de una (H)asilvestrada (2024), con el seudónimo de Ylla Paukar, ambos editados por Lliu Yawar Editorial. En 2023 fue reconocida por la Municipalidad Provincial de Huancayo con el premio Heroínas Toledo por su aporte cultural y literario a la región de Junín. Su trabajo ha sido presentado en encuentros internacionales: en 2024 participó en el 34.º Festival Internacional de Poesía de Medellín y en el Encuentro Mundial de Poetas Jóvenes, en Colombia; y, en 2025, en el Festival Internacional de Poesía Joven, en una sesión especial de poetas chinos, latinoamericanos y caribeños realizada en China.

Se presentará el sábado 9 de mayo, a las 18:00, en la charla «Identidad andina: tres perspectivas», junto a Luis Nieto Degregori y Dida Aguirre. Y el domingo 10 de mayo, a las 17:00 horas, presentará su libro Rompehuesos junto a Julio Isla Jiménez, bajo el sello Alastor Editores, en el Auditorio Pabellón Perú.

Nueva generación de autores peruanos se abre paso en la Feria del Libro de Buenos Aires.

La ilustración se hace presente con el artista plástico Edwin Robert Ayay Chilón (1991). Su trabajo se desarrolla principalmente en el dibujo y la pintura, con interés en la exploración narrativa de la imagen y en los cruces entre arte e ilustración. Ha obtenido reconocimientos en diversos concursos: segundo puesto en pintura al aire libre del Club de Leones (2019), segundo puesto en el concurso interno de Bellas Artes de Trujillo (2022), tercer puesto en el primer concurso regional de pintura APRA (2023), entre otros. En 2025, fue ganador del Concurso Nacional de Narrativa Gráfica organizado por la Casa de la Literatura Peruana y la Alianza Francesa de Lima, donde participó como ilustrador del proyecto YAYANUM WENAJAI, un viaje hacia las estrellas. Su obra ha formado parte de diversas exposiciones colectivas en Trujillo, como Escenarios Empáticos (2018), Expresiones (2022) y Lo nuestro di (2024), los dos últimos en la Casa de la Identidad Regional. Participó en la mesa «Narrativa gráfica y Amazonía», junto a Fernando Bogado y Miuler Vásquez, y también presentó su libro más reciente Yayanum Wegamu. Un viaje hacia las estrellas, junto a Julia Barata.

Finalmente, forma parte de esta generación la autora y mediadora de lectura Yesenia Montes Ñaupa (1988). Es coordinadora de la Asociación Puriyninchik, donde fomenta la lectura, la escritura y la oralidad en quechua y español a través de la Biblioteca Puriyninchik, una biblioteca en forma de retablo con la que recorre zonas rurales y urbanas de Ayacucho. A partir de la necesidad de contar con literatura infantil para niños quechuahablantes, comenzó a escribir e ilustrar libros cartoneros en quechua, entre los que destacan ¿Imaynallam? (2021), Pichqa chiwchicha / Cinco pollitos (2021) y Utuskuru (2022). Ha sido invitada a ferias y eventos internacionales en México, Chile, Argentina y Estados Unidos. Montes participará en el Encuentro Internacional de Narración Oral con el taller «De los cantos y cuentos quechuas a tu voz». Asimismo, dictó el taller «Crea tu libro cartonero en quechua», y será la charla «Construcción de comunidades en ámbitos rurales a partir de la literatura».