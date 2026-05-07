Descuentos del 60% en zapatillas Nike por los Flash Days: cómo obtenerlo

Nike Argentina.

En medio de un contexto económico donde el consumo masivo sigue golpeado por la caída del poder adquisitivo, las grandes marcas empezaron a apostar de nuevo por eventos de descuentos para sostener ventas. Esta vez fue el turno de Nike Argentina, que lanzó sus esperados Flash Days con promociones que incluyen hasta 60% de descuento, financiación y beneficios extra para miembros registrados.

En plataformas como Instagram, TikTok y X, algunos usuarios compartieron rebajas importantes en zapatillas urbanas, modelos de running y ropa deportiva. Desde hace años, las fechas especiales de descuentos se transformaron en una especie de Black Friday permanente para marcas internacionales que buscan mantener volumen de ventas en Argentina.

Qué descuentos ofrece Nike en los Flash Days

La principal promoción de los Flash Days es el descuento de hasta el 60% en productos seleccionados de la tienda oficial de Nike Argentina. Además, la marca sumó:

Hasta 9 cuotas sin interés.

Envío gratis en compras desde $149.999.

en compras desde $149.999. Envío sin cargo desde $99.999 para quienes se registren como miembros gratuitos de Nike.

desde $99.999 para quienes se registren como miembros gratuitos de Nike. Un 10% extra utilizando el cupón “Missofertas10”.

El beneficio aplica a distintos rubros, aunque las zapatillas aparecen entre los productos más buscados. Modelos de running, training y lifestyle integran buena parte de las rebajas que ya comenzaron a agotarse en algunos talles y colores.

Nike Argentina.

Cómo obtener el 10% extra y aprovechar el envío gratis

Para acceder al descuento adicional, los usuarios deben ingresar el código “Missofertas10” al momento de finalizar la compra en la tienda online oficial. El cupón se aplica sobre productos seleccionados y puede combinarse con algunos descuentos ya vigentes dentro de la campaña Flash Days.

Por otra parte, Nike reforzó su programa de membresía gratuita. Quienes se registren como miembros pueden obtener envío gratis desde montos más bajos y acceder de manera anticipada a determinados lanzamientos o promociones especiales.

Consejos importantes antes de comprar con descuentos en Nike Argentina