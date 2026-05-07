Bloqueo de combustible impuesto por EEUU a Cuba equivale a "hambruna energética": expertos ONU

Los cubanos realizan una marcha antiimperialista en La Habana.

​El decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitido en ‌enero para ‌imponer un bloqueo de combustible a Cuba equivale a una "hambruna energética" con graves consecuencias para el desarrollo y los derechos humanos de la isla, afirmaron el ​jueves expertos ⁠de la ONU.

Washington, que ha ‌impuesto un embargo a ⁠la isla de Gobierno ⁠comunista desde 1960, intensificó las medidas este año, amenazando con aranceles a ⁠los países que le ​suministran petróleo y sugiriendo ‌repetidamente que podría ‌emprender acciones militares.

Solo Rusia ha seguido ⁠enviando suministros a Cuba, cuya red eléctrica depende en gran medida del combustible importado. ​El ‌bloqueo ha obligado al Gobierno de La Habana a racionar aún más los servicios básicos, mientras que algunas empresas ⁠y hogares han recurrido a alternativas como la energía solar.

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"Esta medida ha agravado considerablemente la escasez de combustible en toda la isla, llevando los servicios esenciales al límite", ‌afirmó en un comunicado un grupo de expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Aunque el decreto hace ‌referencia a preocupaciones en materia de derechos humanos dentro de Cuba, no ‌tiene en ⁠cuenta cómo la propia medida -una medida coercitiva unilateral- ​perjudica directamente los derechos humanos del pueblo cubano".

Con información de Reuters