Una foto del cielo de Ischigualaso fue distinguida con un famoso premio y San Juan se luce a nivel mundial.

El astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile fue premiado en el prestigioso certamen internacional “Milky Way Photographer of the Year 2026”. Su obra, capturada en el Parque Provincial sanjuanino, posiciona a los cielos del país en la vidriera global de la fotografía y el turismo de naturaleza.

Una vez más, el imponente paisaje de Ischigualasto trasciende las fronteras nacionales para convertirse en protagonista mundial. Gracias al talento de Santile, una imagen del Parque Provincial fue seleccionada como una de las ganadoras del concurso anual organizado por la plataforma Capture the Atlas, que premia las capturas más impactantes de la galaxia a nivel global.

La obra de Santile compitió con miles de fotografías tomadas en destinos remotos como Namibia, Islandia y Australia. Logró un lugar en la exclusiva galería de las 25 mejores del mundo, un catálogo que cada año replican medios internacionales de la talla de la BBC, Forbes y National Geographic.

La fotografía premiada, titulada "Cielo de San Juan", destaca por integrar la magnitud de la Vía Láctea con la icónica formación geológica conocida como la "Cancha de Bochas". Para alcanzar este nivel de detalle, el autor aplicó técnicas de vanguardia en astrofotografía:

Rastreadores estelares: Utilizados para captar con nitidez las nebulosidades del centro galáctico.

Utilizados para captar con nitidez las nebulosidades del centro galáctico. Restauración de texturas: Un meticuloso trabajo para resaltar la fisonomía del paisaje terrestre sin perder naturalidad.

El reconocimiento posiciona a San Juan como un destino líder en Astroturismo y Turismo Geológico.

Para su autor, esta fotografía captura “el primer arco completo de la Vía Láctea jamás tomado en este lugar, un sitio de excepcional importancia científica y cultural”, según expresó en Capture The Atlas. Este reconocimiento no solo celebra la visión artística de Santile, sino que ratifica a San Juan como un destino líder en astroturismo y turismo geológico.

"Conectar con el planeta"

“Mientras fotografiaba en la zona conocida como Cancha de Bochas, sentí una responsabilidad sin precedentes. Guiado por expertos locales, el acceso al lugar requería un cuidado extremo. Cada movimiento debía ser preciso para evitar dañar este entorno irremplazable, convirtiendo la experiencia en un desafío que trascendía los aspectos técnicos de la fotografía”, afirmó el astrofotógrafo.

Y completó: “En definitiva, no se trataba solo de capturar una imagen, sino de conectar con el pasado remoto de nuestro planeta. Lugares como este nos recuerdan que, además de apreciarlos, también compartimos la responsabilidad de preservarlos. Esta foto nos recuerda que la magia a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Solo se necesita un poco de paciencia, planificación y pasión”.