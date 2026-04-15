La impactante foto de "La Argentina de Milei" que ganó un premio internacional

La imagen retrata el momento en que efectivos policiales detienen a un sacerdote durante una protesta de jubilados frente al Congreso.

El fotógrafo argentino Tadeo Bourbon recibió un reconocimiento destacado por parte de la prestigiosa organización World Press Photo, gracias a una imagen que se volvió emblemática del reciente conflicto social en nuestro país. La fotografía, titulada “La Argentina de Milei”, muestra el preciso instante en que la policía detiene al sacerdote Jorge “Chueco” Romero durante una protesta de jubilados frente al Congreso, el 14 de mayo de 2025.

El jurado del certamen valoró la imagen por capturar “un momento decisivo”, resaltando la tensión entre la intervención policial y la vulnerabilidad del religioso. La composición fue destacada por su fuerte carga simbólica y su capacidad narrativa. La manifestación se centró en reclamos sobre pensiones y el acceso a medicamentos.

Romero había intentado asistir a otro sacerdote, Francisco “Paco” Olveira, también detenido minutos antes. Ambos forman parte de Opción por los Pobres, una organización dedicada al trabajo social con comunidades vulnerables. "Muy agradecido por el reconocimiento del @worldpressphoto a la foto del Padre Chueco en la categoría imagen única de Sudamérica", escribió el fotógrafo en sus redes sociales y remarcó: "Muy contento de que la lucha de las y los jubilados se difundan y se siga conociendo. Y que se sepa en otros lugares, que en Argentina, la policía reprime jubilados y discapacitados".

World Press Photo es uno de los concursos más importantes a nivel mundial en fotoperiodismo. En 2025, participaron 3.747 fotógrafos de 141 países, con más de 57.000 imágenes en competencia. En la categoría Sudamérica, Bourbon compartió el reconocimiento con el ecuatoriano Santiago Arcos y la brasileña Priscila Ribeiro.

El fotógrafo argentino Tadeo Bourbon fue reconocido por la organización World Press Photo.

Los ganadores recibirán un premio económico y sus fotografías serán exhibidas en Ámsterdam, en la iglesia De Nieuwe Kerk, entre abril y septiembre, lo que garantiza una amplia difusión internacional de su trabajo.

Además de Bourbon, otro argentino fue premiado en esta edición: Pablo Piovano obtuvo el reconocimiento en la categoría proyecto a largo plazo por “El costo humano de los agrotóxicos”, un trabajo visual que documenta el impacto sanitario y ambiental del uso de agroquímicos en comunidades rurales. Este galardón reafirma la relevancia del fotoperiodismo argentino en la escena global, ya que Piovano vuelve a poner en foco una problemática persistente que afecta a sectores vulnerables del país.

El gobierno de Milei entre los peores de la región en el ranking de libertad de prensa

El Gobierno de Javier Milei se encuentra entre los países peor calificados en materia de libertad de prensa de la región. Según el Índice Chapultepec, publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la administración libertaria posiciona al periodismo como un “adversario ideológico”.

Además, sostiene que el Ejecutivo llevó a cabo acciones que pasaron de ataques discursivos a “agresiones físicas”, al recordar el caso del fotoperiodista, Pablo Grillo. El informe identifica a la cúpula del poder político en Argentina como impulsora de “estigmatización” y “ataques digitales” para cuestionar a los periodistas críticos.

“El periodismo ha sido visto como un adversario ideológico, en acciones que no solo se han quedado en disputas de micrófonos, sino que han escalado a las agresiones físicas contra la prensa”, denuncia el documento que analizó la libertad de expresión y de prensa en Argentina entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.