El truco de ARCA para no pagar de más en las compras de Temu, Amazon y Shein

El secreto de ARCA para no pagar de más en Temu, Shein y Amazon.

En el último tiempo crecieron las compras internacionales por la apertura de importaciones, pero lo que muchos no saben es que hay cuestiones que pueden hacer que termines pagando de más. Por eso desde la la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), explicaron cómo hacer para que no sean más caros los productos que llegan a través de plataformas como Temu, Shein y Amazon.

Estas plataformas son las más utilizadas por los argentinos que buscan los productos a precios accesibles pero hay ciertas normas que en caso de no cumplirlas pueden traer inconvenientes.

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es no superar el cupo de 5 envíos anuales por courier, porque eso lleva a un recargo en las compras lo que a más de una persona les trajo dolores de cabeza. A partir del sexto envío se cae la franquicia de u$s400 y se paga el 50% sobre el valor total de la operación.

En esa línea, la ex AFIP, frece una herramienta poco conocida que permite consultar online, en pocos minutos, cuántos paquetes se recibieron en lo que va del año bajo cada CUIL o CUIT. Este chequeo es totalmente gratuito y los usuarios sólo necesitan contar con Clave Fiscal para hacerlo.

Los detalles a tener en cuenta en las compras en Temu, Shein y Amazon

Entre las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de compras internacionales en plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon, está el hecho de que cada paquete puede contener hasta 3 unidades de la misma especie y el peso máximo es de 50 kg.

Además, el valor por envío no puede superar los u$s3.000 y cómo se señalo antes, el tope anual es de 5 envíos por persona. Mientras el monto no supere los u$s400, la franquicia exime de aranceles y tasa de estadística. En esos casos, solo se abona IVA e impuestos internos si corresponden.

Cómo consultar el cupo de envíos en ARCA

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al portal de ARCA con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

Adherir el servicio "Courier – Envíos Personales Consignatarios" desde el Administrador de Relaciones (si no aparece, buscarlo en "Buscá trámites y servicios").

desde el Administrador de Relaciones (si no aparece, buscarlo en "Buscá trámites y servicios"). Abrir el servicio, seleccionar el propio nombre en "Empresa" y elegir "Ciudadano" en los dos campos siguientes.

en los dos campos siguientes. Definir el período a consultar (por ejemplo, del 1/1/2026 a la fecha).

Hacer clic en "Buscar" para ver el detalle de cada envío , el courier involucrado y cuántos lugares del cupo se utilizaron.

, el courier involucrado y Revisar el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) para detectar alertas sobre nuevos paquetes.