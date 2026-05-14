Cómo desactivar Gemini en Google Chrome en 7 simples pasos

Muchos usuarios descubrieron que Chrome descarga automáticamente Gemini Nano.

Google volvió a quedar en el centro de la discusión por la integración de inteligencia artificial en su navegador. Muchos usuarios descubrieron que Chrome descarga automáticamente Gemini Nano, un modelo de IA local que puede ocupar cerca de 4 GB de almacenamiento en la computadora. La situación generó preocupación por privacidad y consumo de espacio, especialmente porque gran parte de los usuarios no sabía que esta función estaba activa.

El modelo forma parte de las nuevas herramientas de IA que Google incorporó en Chrome desde 2024. La idea de la compañía es que ciertas herramientas funcionen directamente en el dispositivo, sin depender tanto de la nube. Esto permite mejorar tiempos de respuesta y mantener algunos datos en la PC del usuario. Sin embargo, la descarga silenciosa del archivo generó críticas y abrió nuevamente el debate sobre cuánto control tienen los usuarios sobre las funciones de inteligencia artificial integradas en el software que usan todos los días.

Cómo desactivar Gemini Nano en Chrome

Desactivar Gemini Nano es relativamente sencillo. En Chrome para escritorio hay que abrir el menú de tres puntos ubicado arriba a la derecha y entrar en “Configuración”. Luego se debe acceder a “Sistema” y desactivar la opción “IA en el dispositivo” o “On-device AI”, dependiendo de la versión del navegador.

Paso a paso para desactivar Gemini Nano

Abrir Google Chrome en la computadora. Hacer clic en el ícono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. Entrar en “Configuración”. Buscar la sección “Sistema”. Ubicar la opción “IA en el dispositivo” (“On-device AI”). Desactivar la función para impedir que Gemini Nano siga funcionando o descargándose. Reiniciar el navegador para aplicar los cambios.

Google aclaró que, una vez deshabilitada esa función, el modelo dejará de descargarse y actualizarse automáticamente. Además, la empresa aseguró que el sistema está preparado para eliminar Gemini Nano si la computadora tiene pocos recursos disponibles.

Eliminar Gemini Nano no afecta la navegación tradicional.

El problema es que muchos usuarios nunca recibieron una notificación clara sobre la presencia de este modelo de IA en sus equipos. Personas acostumbradas a seguir las novedades de Chrome podrían haber pasado por alto esta integración.

Qué funciones se pierden al desactivar la IA

Eliminar Gemini Nano no afecta la navegación tradicional, pero sí puede limitar algunas herramientas inteligentes de Chrome. Entre ellas aparecen funciones de detección de estafas, asistencia para escritura y determinadas APIs de IA que utilizan desarrolladores externos. Google sostiene que el procesamiento local ofrece una mayor privacidad porque evita enviar datos constantemente a la nube.

En paralelo, la integración de Gemini en Chrome sigue creciendo. Durante 2025 y 2026, Google agregó botones y herramientas de IA generativa directamente en el navegador, una tendencia que también empezaron a seguir otros navegadores basados en inteligencia artificial.