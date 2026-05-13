The Android Show: Google presentó todas las novedades de Gemini para Android

Gemini Intelligence lleva lo mejor de Gemini a los dispositivos más avanzados, integrando hardware premium y software innovador para trabajar de forma proactiva a lo largo del día, manteniendo los datos privados y dándole el control al usuario. Las funciones comenzarán a desplegarse en oleadas, comenzando con los últimos Samsung Galaxy y Google Pixel, para luego llegar a relojes, autos, gafas y laptops a finales de año.

Automatización de tareas de varios pasos

El cambio más importante es que Gemini puede completar tareas complejas dentro de las apps, sin que el usuario tenga que ir paso a paso. Gemini se encargará de tareas como conseguir una bicicleta para una clase de spinning o encontrar el programa de una clase en Gmail y poner los libros necesarios en el carrito de compras. La automatización es aún más potente cuando se combina con el contexto visual: si el usuario tiene una lista de compras en su app de notas, solo tiene que mantener pulsado el botón de encendido y pedirle a Gemini que cree un carrito con todos los artículos para su entrega.

El usuario siempre mantiene el control. Gemini solo actúa bajo orden del usuario y se detiene en el momento en que la tarea está completa. El usuario puede seguir el progreso en directo a través de notificaciones mientras Gemini trabaja en segundo plano, y lo que queda es únicamente la confirmación final.

Gemini en Chrome para Android

A partir de finales de junio, los celulares Android tendrán un asistente de navegación más inteligente. Gemini en Chrome puede ayudar a investigar, resumir y comparar contenido en la web. La navegación automática de Chrome puede encargarse de tareas mundanas como reservar una cita o un lugar de estacionamiento.

Autocompletado inteligente con Inteligencia Personal

El autocompletado de Google evoluciona de simple comodidad a algo contextual. Usando la Inteligencia Personal de Gemini, la función puede anticipar lo que el usuario necesita rellenar en formularios usando información de su cuenta y contexto del dispositivo, sin que tenga que escribir los mismos datos una y otra vez.

Rambler y widgets para el reloj

Gemini también llega a formatos nuevos. Rambler es una nueva función de conversación continua que permite retomar charlas con Gemini en cualquier momento del día, en distintos dispositivos. Los widgets para Galaxy Watch y Pixel Watch permitirán consultar a Gemini directamente desde la muñeca, sin desbloquear el celular.

Cuándo llega

El despliegue arranca este verano (en el hemisferio norte) con Galaxy S26 y Pixel 10, y se extiende progresivamente al resto del ecosistema Android, incluyendo tablets, Chromebooks, autos con Android Auto y las gafas inteligentes de Google, antes de que termine 2026.