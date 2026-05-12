Advierten por una app que ocupa mucho espacio en tu Android: cuál es

Google finalmente explicó por qué la aplicación AICore está ocupando tantos gigabytes en celulares Android. Después de meses de quejas de usuarios de Samsung, Pixel y otros fabricantes, la compañía confirmó que el alto consumo de almacenamiento no es un error: se debe a cómo se actualizan los modelos de inteligencia artificial que funcionan directamente en el dispositivo.
La situación llamó la atención porque muchos usuarios encontraron que AICore consumía entre 6 y 11 GB de espacio interno sin entender para qué servía. Según detalló Google en su documentación oficial, el sistema mantiene temporalmente dos versiones de un mismo modelo de IA al mismo tiempo: la versión vieja y la nueva. Esto se hace para evitar fallos durante las actualizaciones y permitir una restauración rápida si aparece algún problema. Después de unos tres días, la copia anterior se elimina automáticamente y el espacio vuelve a liberarse.
Qué es AICore y para qué sirve en Android
AICore es un componente integrado en Android que se encarga de ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el teléfono, sin necesidad de conexión a internet. Entre sus tareas aparecen herramientas como resúmenes automáticos, corrección de texto, transcripción de voz, funciones inteligentes de cámara y algunas características vinculadas con Gemini Nano, el modelo de IA local de Google.
El crecimiento de la IA generativa en Android hizo que este sistema empezara a ocupar cada vez más espacio, especialmente en celulares de gama media y alta. En varios casos reportados por usuarios en Reddit, el tamaño de AICore llegó a duplicarse después de una actualización importante del sistema o de los modelos de inteligencia artificial.
Google sostiene que el comportamiento es completamente normal y que no hace falta borrar archivos manualmente. Sin embargo, algunos usuarios optan por desactivar AICore para recuperar espacio y reducir el uso de memoria RAM. De acuerdo con reportes y tutoriales publicados en medios especializados, esto puede liberar varios gigabytes en algunos dispositivos Android.
Cómo desactivar AICore para liberar espacio
Para deshabilitar AICore hay que entrar en Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones, activar la opción “Mostrar sistema” y buscar AICore. Desde ahí se puede inhabilitar la aplicación o incluso desinstalar sus actualizaciones. Eso sí: algunas funciones de IA offline podrían dejar de funcionar correctamente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los desafíos de la inteligencia artificial en celulares: cada vez requiere más almacenamiento local para funcionar sin depender de la nube. Y aunque Google asegura que el espacio se recupera automáticamente, muchos usuarios siguen cuestionando cuánto impacto real tienen estas funciones en el uso diario del smartphone.