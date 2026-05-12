Advierten por una app que ocupa mucho espacio en tu Android: cuál es

La app AICore consumía entre 6 y 11 GB de espacio interno.

Google finalmente explicó por qué la aplicación AICore está ocupando tantos gigabytes en celulares Android. Después de meses de quejas de usuarios de Samsung, Pixel y otros fabricantes, la compañía confirmó que el alto consumo de almacenamiento no es un error: se debe a cómo se actualizan los modelos de inteligencia artificial que funcionan directamente en el dispositivo.

La situación llamó la atención porque muchos usuarios encontraron que AICore consumía entre 6 y 11 GB de espacio interno sin entender para qué servía. Según detalló Google en su documentación oficial, el sistema mantiene temporalmente dos versiones de un mismo modelo de IA al mismo tiempo: la versión vieja y la nueva. Esto se hace para evitar fallos durante las actualizaciones y permitir una restauración rápida si aparece algún problema. Después de unos tres días, la copia anterior se elimina automáticamente y el espacio vuelve a liberarse.

Qué es AICore y para qué sirve en Android

AICore es un componente integrado en Android que se encarga de ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el teléfono, sin necesidad de conexión a internet. Entre sus tareas aparecen herramientas como resúmenes automáticos, corrección de texto, transcripción de voz, funciones inteligentes de cámara y algunas características vinculadas con Gemini Nano, el modelo de IA local de Google.

El crecimiento de la IA generativa en Android hizo que este sistema empezara a ocupar cada vez más espacio, especialmente en celulares de gama media y alta. En varios casos reportados por usuarios en Reddit, el tamaño de AICore llegó a duplicarse después de una actualización importante del sistema o de los modelos de inteligencia artificial.

Google sostiene que el comportamiento es completamente normal y que no hace falta borrar archivos manualmente. Sin embargo, algunos usuarios optan por desactivar AICore para recuperar espacio y reducir el uso de memoria RAM. De acuerdo con reportes y tutoriales publicados en medios especializados, esto puede liberar varios gigabytes en algunos dispositivos Android.

AICore se encarga de ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el teléfono.

Cómo desactivar AICore para liberar espacio

Para deshabilitar AICore hay que entrar en Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones, activar la opción “Mostrar sistema” y buscar AICore. Desde ahí se puede inhabilitar la aplicación o incluso desinstalar sus actualizaciones. Eso sí: algunas funciones de IA offline podrían dejar de funcionar correctamente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los desafíos de la inteligencia artificial en celulares: cada vez requiere más almacenamiento local para funcionar sin depender de la nube. Y aunque Google asegura que el espacio se recupera automáticamente, muchos usuarios siguen cuestionando cuánto impacto real tienen estas funciones en el uso diario del smartphone.