Mundial 2026

Fixture del Mundial 2026: todos los grupos, horarios y cómo son todos los partidos de la Copa del Mundo

Se disputa una nueva edición de la Copa del Mundo, que en este 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

14 de mayo, 2026 | 19.05

El Mundial 2026 cuenta en esta edición con varias particularidades que lo convierten en una cita diferente. Es que como cada cuatro años se disputa el torneo más importante a nivel selecciones que existe, con algunos cambios que se implementarán en esta competencia. Y en donde la Selección Argentina aparece como una de las competidoras, presente en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Este torneo tiene por primera vez la presencia de 48 equipos, que están distribuidos en 12 zonas distintas. Y hay una nueva fase, que será la de 16avos de final, lo que obligará a todos a jugar un partido más en la búsqueda de la gloria. También existe la particularidad de que son tres los países organizadores del evento, teniendo en cuenta que se realiza en Canadá, Estados Unidos y México.

Cómo es el fixture del Mundial 2026

Argentina fue la última campeona del mundo.

Fase de grupos (hora argentina)

  • Jueves 11 de junio
    16:00: México vs. Sudáfrica
    23:00: Corea del Sur vs. República Checa
  • Viernes 12 de junio
    16:00: Canadá vs. Bosnia
    22:00: Estados Unidos vs. Paraguay
  • Sábado 13 de junio
    16:00: Qatar vs. Suiza
    19:00: Brasil vs. Marruecos
    22:00: Haití vs. Escocia
    01:00 (domingo): Australia vs. Turquía
  • Domingo 14 de junio
    14:00: Alemania vs. Curazao
    17:00: Países Bajos vs. Japón
    20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador
    23:00: Suecia vs. Túnez
  • Lunes 15 de junio
    13:00: España vs. Cabo Verde
    16:00: Bélgica vs. Egipto
    19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay
    22:00: Irán vs. Nueva Zelanda
  • Martes 16 de junio
    16:00: Francia vs. Senegal
    19:00: Irak vs. Noruega
    22:00: Argentina vs. Argelia
    01:00 (miércoles): Austria vs. Jordania
  • Miércoles 17 de junio
    14:00: Portugal vs. Repechaje 1
    17:00: Inglaterra vs. Croacia
    20:00: Ghana vs. Panamá
    23:00: Uzbekistán vs. Colombia
  • Jueves 18 de junio
    13:00: República Checa vs. Sudáfrica
    16:00: Suiza vs. Bosnia
    19:00: Canadá vs. Qatar
    22:00: México vs. Corea del Sur
  • Viernes 19 de junio
    16:00: Estados Unidos vs. Australia
    19:00: Escocia vs. Marruecos
    22:00: Brasil vs. Haití
    01:00 (sábado): Turquía vs. Paraguay
  • Sábado 20 de junio
    14:00: Países Bajos vs. Suecia
    17:00: Alemania vs. Costa de Marfil
    21:00: Ecuador vs. Curazao
    01:00 (domingo): Túnez vs. Japón
  • Domingo 21 de junio
    13:00: España vs. Arabia Saudita
    16:00: Bélgica vs. Irán
    19:00: Uruguay vs. Cabo Verde
    22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto
  • Lunes 22 de junio
    14:00: Argentina vs. Austria
    18:00: Francia vs. Irak
    21:00: Noruega vs. Senegal
    00:00 (martes): Jordania vs. Argelia
  • Martes 23 de junio
    14:00: Portugal vs. Uzbekistán
    17:00: Inglaterra vs. Ghana
    20:00: Panamá vs. Croacia
    23:00: Colombia vs. Repechaje 1
  • Miércoles 24 de junio
    16:00: Suiza vs. Canadá
    16:00: Bosnia vs. Qatar
  • Sábado 27 de junio
    18:00: Panamá vs. Inglaterra
    18:00: Croacia vs. Ghana
    20:30: Colombia vs. Portugal
    20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán
    23:00: Jordania vs. Argentina
    23:00: Argelia vs. Austria

Fase eliminatoria del Mundial 2026 (hora argentina)

Dieciseisavos de final

  • Domingo 28 de junio
    16:00: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B
    20:00: 1° Grupo C vs. 3° Grupo D/E/F
  • Lunes 29 de junio
    14:00: 1° Grupo E vs. 2° Grupo F
    17:30: 1° Grupo E vs. Mejor tercero
    22:00: 1° Grupo F vs. 2° Grupo C
  • Martes 30 de junio
    14:00: 2° Grupo E vs. 2° Grupo I
    18:00: 1° Grupo I vs. Mejor tercero
    22:00: 1° Grupo A vs. Mejor tercero
  • Miércoles 1 de julio
    13:00: 1° Grupo L vs. Mejor tercero
    17:00: 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J
    21:00: 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J
  • Jueves 2 de julio
    14:00: 2° Grupo K vs. 2° Grupo L
    18:00: 1° Grupo H vs. 2° Grupo J
    22:00: 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J
  • Viernes 3 de julio
    15:00: 2° Grupo D vs. 2° Grupo G
    19:00: 1° Grupo J vs. 2° Grupo H
    22:30: 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L

Octavos de final

  • Sábado 4 de julio
    14:00: Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75
    18:00: Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77
  • Domingo 5 de julio
    17:00: Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78
    21:00: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80
  • Lunes 6 de julio
    16:00: Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84
    21:00: Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82
  • Martes 7 de julio
    13:00: Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88
    17:00: Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87

Cuartos de final

  • Jueves 9 de julio
    17:00: Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90
  • Viernes 10 de julio
    16:00: Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94
  • Sábado 11 de julio
    18:00: Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92
    22:00: Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96

Semifinales

  • Martes 14 de julio
    16:00: Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98
  • Miércoles 15 de julio
    16:00: Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100

Tercer puesto

  • Sábado 18 de julio
    18:00: Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2

Final

  • Domingo 19 de julio
    16:00: Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2
