Fixture del Mundial 2026: todos los grupos, horarios y cómo son todos los partidos de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 cuenta en esta edición con varias particularidades que lo convierten en una cita diferente. Es que como cada cuatro años se disputa el torneo más importante a nivel selecciones que existe, con algunos cambios que se implementarán en esta competencia. Y en donde la Selección Argentina aparece como una de las competidoras, presente en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Este torneo tiene por primera vez la presencia de 48 equipos, que están distribuidos en 12 zonas distintas. Y hay una nueva fase, que será la de 16avos de final, lo que obligará a todos a jugar un partido más en la búsqueda de la gloria. También existe la particularidad de que son tres los países organizadores del evento, teniendo en cuenta que se realiza en Canadá, Estados Unidos y México.
Cómo es el fixture del Mundial 2026
Fase de grupos (hora argentina)
- Jueves 11 de junio
16:00: México vs. Sudáfrica
23:00: Corea del Sur vs. República Checa
- Viernes 12 de junio
16:00: Canadá vs. Bosnia
22:00: Estados Unidos vs. Paraguay
- Sábado 13 de junio
16:00: Qatar vs. Suiza
19:00: Brasil vs. Marruecos
22:00: Haití vs. Escocia
01:00 (domingo): Australia vs. Turquía
- Domingo 14 de junio
14:00: Alemania vs. Curazao
17:00: Países Bajos vs. Japón
20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador
23:00: Suecia vs. Túnez
- Lunes 15 de junio
13:00: España vs. Cabo Verde
16:00: Bélgica vs. Egipto
19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay
22:00: Irán vs. Nueva Zelanda
- Martes 16 de junio
16:00: Francia vs. Senegal
19:00: Irak vs. Noruega
22:00: Argentina vs. Argelia
01:00 (miércoles): Austria vs. Jordania
- Miércoles 17 de junio
14:00: Portugal vs. Repechaje 1
17:00: Inglaterra vs. Croacia
20:00: Ghana vs. Panamá
23:00: Uzbekistán vs. Colombia
- Jueves 18 de junio
13:00: República Checa vs. Sudáfrica
16:00: Suiza vs. Bosnia
19:00: Canadá vs. Qatar
22:00: México vs. Corea del Sur
- Viernes 19 de junio
16:00: Estados Unidos vs. Australia
19:00: Escocia vs. Marruecos
22:00: Brasil vs. Haití
01:00 (sábado): Turquía vs. Paraguay
- Sábado 20 de junio
14:00: Países Bajos vs. Suecia
17:00: Alemania vs. Costa de Marfil
21:00: Ecuador vs. Curazao
01:00 (domingo): Túnez vs. Japón
- Domingo 21 de junio
13:00: España vs. Arabia Saudita
16:00: Bélgica vs. Irán
19:00: Uruguay vs. Cabo Verde
22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto
- Lunes 22 de junio
14:00: Argentina vs. Austria
18:00: Francia vs. Irak
21:00: Noruega vs. Senegal
00:00 (martes): Jordania vs. Argelia
- Martes 23 de junio
14:00: Portugal vs. Uzbekistán
17:00: Inglaterra vs. Ghana
20:00: Panamá vs. Croacia
23:00: Colombia vs. Repechaje 1
- Miércoles 24 de junio
16:00: Suiza vs. Canadá
16:00: Bosnia vs. Qatar
- Sábado 27 de junio
18:00: Panamá vs. Inglaterra
18:00: Croacia vs. Ghana
20:30: Colombia vs. Portugal
20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán
23:00: Jordania vs. Argentina
23:00: Argelia vs. Austria
Fase eliminatoria del Mundial 2026 (hora argentina)
Dieciseisavos de final
- Domingo 28 de junio
16:00: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B
20:00: 1° Grupo C vs. 3° Grupo D/E/F
- Lunes 29 de junio
14:00: 1° Grupo E vs. 2° Grupo F
17:30: 1° Grupo E vs. Mejor tercero
22:00: 1° Grupo F vs. 2° Grupo C
- Martes 30 de junio
14:00: 2° Grupo E vs. 2° Grupo I
18:00: 1° Grupo I vs. Mejor tercero
22:00: 1° Grupo A vs. Mejor tercero
- Miércoles 1 de julio
13:00: 1° Grupo L vs. Mejor tercero
17:00: 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J
21:00: 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J
- Jueves 2 de julio
14:00: 2° Grupo K vs. 2° Grupo L
18:00: 1° Grupo H vs. 2° Grupo J
22:00: 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J
- Viernes 3 de julio
15:00: 2° Grupo D vs. 2° Grupo G
19:00: 1° Grupo J vs. 2° Grupo H
22:30: 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L
Octavos de final
- Sábado 4 de julio
14:00: Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75
18:00: Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77
- Domingo 5 de julio
17:00: Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78
21:00: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80
- Lunes 6 de julio
16:00: Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84
21:00: Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82
- Martes 7 de julio
13:00: Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88
17:00: Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87
Cuartos de final
- Jueves 9 de julio
17:00: Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90
- Viernes 10 de julio
16:00: Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94
- Sábado 11 de julio
18:00: Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92
22:00: Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96
Semifinales
- Martes 14 de julio
16:00: Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98
- Miércoles 15 de julio
16:00: Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100
Tercer puesto
- Sábado 18 de julio
18:00: Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2
Final
- Domingo 19 de julio
16:00: Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2