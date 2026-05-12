El Gobierno nacional avanzó con la implementación del nuevo DNI electrónico en Argentina, documento que incorpora un chip sin contacto y nuevas medidas de seguridad para reducir fraudes y agilizar los controles de identidad. Aunque el formato comenzó a emitirse este año, la renovación no será obligatoria para toda la población durante mayo 2026.

Según informó el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), el formato está fabricado en policarbonato y cuenta con tecnología electrónica integrada bajo estándares internacionales. Además de los cambios visuales, incorpora mayores niveles de protección de datos y validación digital.

DNI electrónico, ¿quiénes tienen que renovarlo en mayo 2026?

El nuevo DNI electrónico deberá tramitarse únicamente en determinados casos puntuales. Entre ellos, las personas que deban realizar la renovación obligatoria por edad, como los menores de entre 5 y 8 años y los adolescentes de 14 años. También, quienes gestionen un ejemplar por robo, pérdida, deterioro o cambio de domicilio.

El Renaper remarcó que el cambio será progresivo y convivirá con las versiones anteriores del documento hasta que estas pierdan vigencia.

¿Cómo es el nuevo DNI electrónico?

El nuevo DNI electrónico presenta modificaciones en su duración. Para mayores de 14 años, la validez será de 15 años, mientras que los documentos emitidos para menores mantendrán vigencia hasta la próxima actualización obligatoria.

Características de seguridad del nuevo DNI electrónico

Chip electrónico seguro, que protege tus datos y evita falsificaciones.

Tecnología de policarbonato, más resistente y duradera.

Mecanismos avanzados de autenticación utilizados en los países más desarrollados.

Protecciones criptográficas aprobadas por la OACI para documentos de viaje seguros.

¿Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico?

El DNI tiene actualmente un valor de $10.000 y un plazo de entrega estimado de entre 30 y 40 días. Para ciudadanos extranjeros, el trámite asciende a $20.000. Además, continúan disponibles las modalidades exprés y de entrega inmediata con valores superiores. La primera cuesta $26.000, el trámite en 24 horas, de $41.000 y la opción “al instante”, los $57.000.

La gestión puede realizarse en los registros civiles habilitados y en las oficinas del Renaper distribuidas en todo el país. En algunos casos, también está disponible mediante operativos móviles y centros de documentación rápida. Para iniciar el procedimiento, será necesario presentar el DNI anterior y, si corresponde, documentación adicional vinculada al motivo de la renovación.