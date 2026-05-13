Giant Rooks vuelve a la Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Vorterix

Giant Rooks viene a Argentina.

La banda alemana Giant Rooks confirmó su regreso a Argentina con un show en el marco de su gira mundial, con una única presentación en el Teatro Vorterix. La gira por Latinoamérica y Norteamérica se desarrollará entre noviembre y diciembre de 2026, llevando su nuevo material y su celebrado show en vivo a Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. El tour llega luego del lanzamiento de Want It Back, el nuevo single de la banda, una canción indie-pop energética y emocional pensada para explotar en vivo y que marca una nueva etapa en la evolución sonora del grupo.

Formados en 2015, Giant Rooks se consolidó como uno de los proyectos indie más importantes de Alemania. Con más de 4 billones de streams globales, certificación RIAA Gold en Estados Unidos y éxitos internacionales como Wild Stare, Watershed y su reconocida versión de Tom’s Diner, la banda construyó una sólida base de fans alrededor del mundo. Su álbum How Have You Been? alcanzó el puesto 1 de los charts alemanes en 2024.

Cuándo toca Giant Rooks en Argentina 2026

Giant Rooks se presentará el próximo 1 de diciembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires.

Por dónde comprar entradas para Giant Rooks en el Teatro Vorterix

Las entradas se podrán comprar por livepass.com.ar .

. La preventa para clientes BBVA arranca este jueves 14 de mayo a las 12 horas.

La venta general será desde el viernes 15 de mayo a las 15 horas.

Precios para Giant Rooks en Argentina

Entradas generales: $75.000

La historia de Giant Rooks

Formada en 2015 en la ciudad de Hamm, Alemania, Giant Rooks está integrada por Frederik Rabe (voz), Finn Schwieters (guitarra), Luca Göttner (bajo), Jonathan Wischniowski (teclados) y Finn Thomas (batería). Desde sus comienzos, el grupo construyó su trayectoria a partir de una fuerte presencia en vivo y un sonido que combina elementos del indie, pop y electrónica.

Giant Rooks cuenta con una trayectoria interesante.

Su álbum debut, Rookery (2020), superó los 220 millones de reproducciones y alcanzó el Top 3 de los charts alemanes, abriendo el camino para la expansión internacional de la banda. El éxito se amplificó aún más con canciones como Wild Stare y su versión de Tom’s Diner, que obtuvo reconocimiento global. Cuatro años más tarde, el segundo álbum How Have You Been? (2024) llevó a la banda a un nuevo nivel, debutando en el puesto número uno en Alemania y reforzando su relevancia en la escena internacional. El disco presenta un repertorio que equilibra canciones potentes para el vivo con momentos más introspectivos, consolidando la identidad artística del grupo.

En los últimos años, Giant Rooks también se presentó en festivales como Lollapalooza Chicago, Reading and Leeds Festivals y Sziget Festival, además de realizar giras propias con entradas agotadas en Europa y Norteamérica. En 2025, la banda realizó dos shows especiales en su ciudad natal de Hamm, reuniendo a alrededor de 20.000 fans en uno de los momentos más simbólicos de su trayectoria reciente.