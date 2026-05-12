Entradas para el Primavera Sound 2026 con Gorillaz, The Strokes y otros artistas: fecha de cuándo es el festival

Gorillaz es una de las bandas que se presentará en el Primavera Sound 2026. (Crédito de foto: Primavera Sound)

El festival Primavera Sound certifica su esperado retorno a Argentina con la presentación de un cartel inconfundible para su próxima edición en Buenos Aires. Los días 28 y 29 de noviembre, la ciudad se convertirá nuevamente en el epicentro de la vanguardia musical global. El line-up para este encuentro está encabezado por figuras de peso internacional: Gorillaz, la icónica banda virtual de Damon Albarn, y los neoyorquinos The Strokes, quienes llegan con el impulso de su más reciente material de estudio titulado Reality Awaits.

Dónde comprar entadas para Primavera Sound y sus precios

Respecto al acceso, la organización ha definido un esquema escalonado de venta. La preventa exclusiva se hará para clientes de BBVA e inicia este 12 de mayo a las 12:00 horas, ofreciendo el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta. Por su parte, la Fase 1 de venta general con descuento comenzará el 13 de mayo a las 12:00, o bien al agotarse el cupo de la preventa, lo que suceda primero.

Los valores establecidos para esta instancia inicial son de $285,000 para el Abono General y $900,000 para el Abono VIP, válidos para ambas jornadas. Las entradas se pueden conseguir en Enigma Tickets. El predio exacto donde se llevará a cabo la cita será revelado próximamente por la productora.

Listado oficial de bandas del Primavera Sound. (Crédito de foto: Primavera Sound)

Una lista de artistas que emociona en Argentina

Al despliegue de artistas en el Primavera Sound 2026 se suman la camaleónica FKA twigs, el amo de la creatividad en el hip-hop Yung Lean, el regreso de Lily Allen: quien presentará su implacable "West End Girl", la nueva estrella del euro-country CMAT y la potente rockera australiana Courtney Barnett.

La propuesta no se agota en los grandes nombres, también apuesta por una identidad sonora diversa que conecta directamente con la esencia de Barcelona (ciudad de origen del festival). El cartel incluye proyectos disruptivos como Model/Actriz, Machine Girl, Ecco2k y sorpresas como el proyecto musical de Cara Delevingne.

Además, habrá una fuerte presencia local con artistas de la talla de Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas y Juana Aguirre. El evento también marcará el regreso esperado de la banda de culto Jaime sin Tierra, consolidando un ecosistema musical que equilibra la trayectoria con las nuevas tendencias.

Esta celebración marca la tercera edición del festival en territorio argentino. Tras su exitoso desembarco inicial en 2022 y una segunda entrega en 2023, Primavera Sound ha logrado forjar un vínculo sólido con el público local. La cuenta regresiva para el tercer capítulo de esta historia en Latinoamérica (con una edición paralela en Brasil) ya comenzó.