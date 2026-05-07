Con un show gratis: la Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires celebra el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires lo festeja en la Usina del Arte con un show completamente gratuito. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de la icónica música de la saga en vivo y, al mismo tiempo, tener una experiencia diferente sin gastar.

Cuándo toca la Sínfnica de CABA en la Usina del Arte

El show será el próximo viernes 8 de mayo a las 20 hs en el auditorio de la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). La celebración, clave para los fanáticos de Star Wars, invita a recorrer los momentos sonoros más importantes del universo de ciencia ficción que creó George Lucas de la mano de los talentosos músicos de la Sinfónica de la Ciudad.

La Sinfónica tocará las piezas más icónicas de la saga de Star Wars

Con la dirección de Carlos David Jaimes, el repertorio estará completamente dedicado a la música de John Williams, bajo la dirección de Carlos David Jaimes. En detalle el programa para homenajear la legendaria saga incluye:

Star Wars Saga.

Star Wars Medley (Takashi).

Star Wars: The Force Awakens.

¿Cómo conseguir las entradas gratis?

La entrada es gratuita, pero con reserva previa. Los interesados deben completar el formulario online en la página del gobierno porteño. El evento es apto para el público de todas las edades.

Los más de 116 años de la Banda Sinfónica de Buenos Aires

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires fue creada por iniciativa del maestro italiano Antonio Malvagni con el objetivo de tener una agrupación musical permanente y establecida que fomente la identidad musical porteña. Se presentó oficialmente en el Teatro Colón el 14 de mayo de 1910 para celebrar el Centenario de la Revolución de Mayo.

La Sinfónica ha sido dirigida por destacadas figuras de la música y actualmente la lideran los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky. El show estará a cargo de Jaimes, quien realizó sus estudios de música en la Universidad Nacional de las Artes. Se formó en dirección orquestal con Mario Benzecry y Carlos Calleja y se perfeccionó en la Fundación Teatro Colón y el Mozarteum Argentino. El director estuvo al frente de la Orquesta Académica del Teatro Colón y dirigió óperas, operetas y títulos del repertorio coreográfico junto al Ballet Nacional y director musical del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, entre muchas otras orquestas.