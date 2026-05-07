Cómo crear Estados de WhatsApp sin abrir la app

La nueva herramienta busca simplificar el acceso a una de las funciones más utilizadas de WhatsApp.

WhatsApp sigue sumando cambios para hacer más ágil el uso diario de la app y ahora prepara una función que apunta directamente a los estados. La plataforma de mensajería lanzó en su versión beta un nuevo widget que permitirá ver y crear actualizaciones de estado desde la pantalla de inicio del celular, sin necesidad de abrir la aplicación. La novedad ya comenzó a aparecer en iPhone y también llegará a Android en las próximas actualizaciones.

La nueva herramienta busca simplificar el acceso a una de las funciones más utilizadas de WhatsApp. Con este widget, los usuarios podrán revisar rápidamente quién publicó un estado nuevo o subir contenido propio en pocos segundos. El cambio forma parte de una serie de actualizaciones que la app viene probando en 2026 para reorganizar la experiencia de uso y darle más protagonismo a los estados y canales.

Cómo funciona el nuevo widget de estados de WhatsApp

El widget tendrá dos formatos diferentes. El primero será compacto y mostrará la actualización de estado de un único contacto. El segundo ocupará más espacio en la pantalla y permitirá visualizar hasta tres estados recientes al mismo tiempo.

Además, el sistema priorizará los contactos con los que cada usuario interactúa con mayor frecuencia, por lo que la experiencia será personalizada según el uso cotidiano de la aplicación. La idea es que las personas puedan enterarse de las novedades de amigos, familiares o grupos importantes de un simple vistazo, sin entrar manualmente a WhatsApp.

Otra de las novedades destacadas es que el widget también servirá para crear estados. Al tocar el acceso directo, la aplicación abrirá automáticamente la interfaz para publicar fotos, videos o textos temporales, reduciendo pasos y acelerando el proceso para quienes usan esta función de manera frecuente.

WhatsApp apuesta cada vez más por los estados

La llegada de este widget no es un cambio aislado. Durante las últimas semanas, WhatsApp también comenzó a probar nuevas formas de integrar estados y canales dentro de la pestaña principal de chats, además de funciones para guardar estados antiguos mediante un archivo privado.

Con estas modificaciones, Meta busca que WhatsApp deje de ser solo una app de mensajería tradicional y se convierta en una plataforma más dinámica, donde el contenido efímero tenga un rol cada vez más central en la comunicación diaria.