Milei anunció que Adorni adelantará su Declaración Jurada: "Manuel ya tiene los números"

El presidente Javier Milei anunció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantará los papeles de su Declaración Jurada, que estaba prevista para julio, ante nuevas revelaciones sobre sus irregularidades patrimoniales.

"Manuel ya tiene todas las cosas listas y está por presentar los números por adelantado. Él decidió, por las estupideces que se debaten públicamente de gente que no sabe sumar y restar y viola la partida doble", afirmó el presidente en una entrevista telefónica por La Nación Más.

La información del Presidente llega horas después de que la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, planteara en una entrevista que Adorni debería presentar la segunda parte de su Declaración Jurada.

"Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder, que Manuel ya tiene los números", afirmó Milei, que se encuentra en Estados Unidos, por cuarta vez en el año. También aclaró: "Lo habló conmigo antes de que viaje"

Una vez más, volvió a responsabilizar al periodismo por las denuncias irregularidades patrimoniales de Adorni. "Desde mi presentación en enero en Davos hablo de un concepto como la Moral como Política de Estado. ¿A usted le parece justo ejecutar a una persona honesta?", se preguntó.

Y agregó: "Yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas, que se sintieron tocados porque les dijo la verdad, que 'son solo periodistas', a una persona honesta"

Según afirmó el Presidente, a él "el desgaste político" no le "importa porque" trata "con seres humanos nobles y honestos que vinieron a hacer la Argentina grande nuevamente"

Milei señaló que "la justicia tiene que investigar todo", aunque desconfió de las denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano, a la que calificó como una "gran mentirosa".

Sobre la construcción de la cascada en el domicilio de Adorni, que se desprende de los gastos aportados por el contratista, Milei opinó: "Hablaban de unas cascadas y se vieron que eran dos cañitos de agua". También definió al constructor que aporto datos a la justicia como "es un militante kirchnerista el que hizo eso".

"Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y un hombre de bien", insistió. Cuando se le consultó sobre si piensa en echar al jefe de Gabinete, Milei sentenció: "Ni en pedo se va a Adorni".

Respecto a algún malestar en el gabinete por el respaldo de Milei y Karina Milei a Adorni, respondió: "El Presidente, el que toma las decisiones, el rumbo y las personas que me acompañan soy yo. Si alguno no le gusta, me lo dirá y se tendrá que fumar que decido y si no, se va"

Y cerró: "De última, el año que viene los argentinos decidirán si quieren cuatro años de Milei o no. No es ningún problema. Nosotros vinimos a hacer lo que está bien. Si, como consecuencia de hacer lo que corresponde, se deteriora la imagen... es la vida. No voy a dejar de hacer las políticas que está bien, porque creo que son justas"