Mexicano Tigres UANL clasifica a final de Copa de Campeones Concacaf

El club mexicano Tigres ‌UANL se ‌clasificó el martes a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 1-0 a ​Nashville de ⁠la MLS en ‌el partido de ⁠vuelta por la ⁠semifinal.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León ⁠avanzó a la ​final con un ‌marcador global ‌de 2-0 tras haber ⁠ganado 1-0 el partido de ida.

En el encuentro que definió ​al ‌primer finalista, disputado en el estadio Universitario, el equipo local anotó el gol del ⁠triunfo a los 68 minutos cuando el argentino Juan Francisco Brunetta definió con un disparo de derecha dentro del área ‌tras controlar un pase de su compatriota Ángel Correa.

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Tigres enfrentará en la final al ganador de ‌la semifinal entre Toluca de México y LAFC de ‌la ⁠MLS que se definirá el miércoles.

Los ​Ángeles FC ganó 2-1 el partido de ida.

Con información de Reuters