Mexicano Tigres UANL clasifica a final de Copa de Campeones Concacaf

El club mexicano Tigres UANL se clasificó el martes a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 1-0 a Nashville de la MLS en el partido de vuelta por la semifinal.
El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León avanzó a la final con un marcador global de 2-0 tras haber ganado 1-0 el partido de ida.
En el encuentro que definió al primer finalista, disputado en el estadio Universitario, el equipo local anotó el gol del triunfo a los 68 minutos cuando el argentino Juan Francisco Brunetta definió con un disparo de derecha dentro del área tras controlar un pase de su compatriota Ángel Correa.
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Tigres enfrentará en la final al ganador de la semifinal entre Toluca de México y LAFC de la MLS que se definirá el miércoles.
Los Ángeles FC ganó 2-1 el partido de ida.
Con información de Reuters