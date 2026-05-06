Cristina Pérez habló de la "única pregunta" que cabe en torno a los escándalos de Manuel Adorni.

Manuel Adorni atraviesa un momento especialmente complicado, a raíz de los diversos escándalos que lo vienen rodeando desde hace bastante tiempo. Lo que comenzó con sospechas de corrupción terminó derivando en una causa judicial, con información cada vez más reveladora sobre los gastos que el funcionario realizó sin un sustento económico claro.

Un ejemplo de esto fueron las recientes declaraciones del contratista que llevó a cabo refacciones por 245.000 dólares en su vivienda ubicada en el country de Indio Cuá, un testimonio que para la Justicia resulta altamente creíble. Los medios fueron cubriendo estos acontecimientos, incluyendo el programa que Cristina Pérez conduce en LN+. Durante la última emisión, la periodista se refirió a "la única pregunta que importa hoy", en medio de una crisis de imagen que puede ser letal para el oficialismo.

Manuel Adorni compareció este último miércoles ante la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo Cristina Pérez sobre Adorni?

En primera medida, expuso que se "presentó la planilla a la que accedimos ayer y les mostramos", donde se dejaba constancia que el presupuesto para los arreglos "comenzaba en 95.000 dólares y terminaba en una obra final de 245.929 dólares". Seguido a ello, lanzó la duda del millón: "¿Cuál es la única pregunta que importa hoy? De dónde sacó el dinero".

Para intentar responder eso, indicó que "para eso la Fiscalía analiza la historia patrimonial, busca la prueba allí y la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) va a colaborar en observar si hay alguna inconsistencia". En relación a eso, sostuvo que "cerca del jefe de gabinete afirman que hay convicción de que va a poder explicarlo pero, como sabemos, todavía no hicieron una presentación espontánea ni tampoco explicaron con los papeles a los periodistas".