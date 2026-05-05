Qué dijo Eduardo Feinmann en su carta a Manuel Adorni.

El periodista Eduardo Feinmann publicó una carta abierta dirigida a Manuel Adorni que rápidamente generó impacto político. Bajo el título “Manuel, te lo digo sin rodeos.”, el conductor eligió un tono frontal desde la primera línea.

Lejos de un análisis tibio, Feinmann fue directo al plantear que “Hoy dejaste de sumar y empezaste a restar. En política, ese punto es terminal. Cada aparición suma ruido. Cada palabra abre un frente. Y el que paga el costo es el Presidente, Javier Milei”, marcando una crítica sin matices al rol del Jefe de Gabinete.

En ese sentido, en una carta publicada en Infobae, también dejó en claro que su cuestionamiento no es ideológico sino funcional: “No es ideología. Es gestión”. Y profundizó aún más al señalar que “Cuando el vocero se vuelve noticia, algo se rompió. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser personal: el impacto es directo al corazón del Gobierno”.

Críticas a la eficacia y un mensaje sin rodeos

La carta avanzó sobre uno de los puntos más sensibles: la efectividad en la función. Feinmann sostuvo que “La lealtad no es declamar. Es ser eficaz. Y hoy, esa eficacia está en duda”, una frase que resonó fuerte dentro del oficialismo.

A partir de ahí, el mensaje tomó un giro aún más contundente, con una sugerencia directa: “Por eso, si de verdad querés ayudar, hacé lo que pocos hacen en la función pública: correrte a tiempo”.

El periodista reforzó su idea con una serie de definiciones tajantes: “Irte no es perder. Quedarte, hoy, es insistir en el error. Irte, ahora, es corregirlo”, dejando en claro cuál es, según su mirada, la mejor salida.

Un mensaje que apunta al corazón del Gobierno

Feinmann también vinculó su planteo con el impacto en la gestión de Javier Milei, al advertir que “El Presidente necesita aire. No ruido”. Sin embargo, cerró con una aclaración que matiza el tono, aunque no la contundencia: “No es pedirte la renuncia. Es ayudarte a pensar”.

La carta, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en una señal fuerte dentro del escenario político. Porque no fue solo una crítica: fue un mensaje directo, con nombre y apellido, que dejó expuestas tensiones internas en un momento clave del Gobierno.