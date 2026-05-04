Wolff dice que Mercedes está a favor de que la Fórmula Uno vuelva a los motores V8 en 2030

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, en el paddock antes del Gran Premio de Miami

El director deportivo y jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que su escudería ‌estaría "totalmente dispuesta" a que ‌la Fórmula Uno pase a utilizar motores V8 a partir de 2030 o 2031, si bien indicó que el deporte debe seguir conectado con el mundo real.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó en el Gran Premio de Miami que el cambio de los ​actuales motores híbridos ⁠V6 de 1,6 litros se producirá, a más tardar ‌en 2031, incluso sin la aprobación de ⁠los fabricantes. Las unidades utilizadas ⁠en la actualidad se dividen aproximadamente al 50% entre potencia eléctrica y de combustión.

Tras la victoria de Kimi Antonelli el ⁠domingo con Mercedes, el cuarto triunfo del equipo ​en cuatro carreras esta temporada, Wolff ‌se mostró optimista respecto al plan. "A ‌largo plazo, creo que desde el punto de ⁠vista de Mercedes estamos abiertos a las regulaciones sobre motores", comentó.

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"Nos encantan los V8. Solo nos traen buenos recuerdos. Desde nuestra perspectiva, es un auténtico motor Mercedes, ​que alcanza ‌altas revoluciones. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo proporcionamos suficiente energía desde la batería para no perder el contacto con el mundo real?", señaló.

"Si apostamos al 100% por la combustión, quedaremos un poco en ⁠ridículo en 2031 o 2030. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Simplificarlo y convertirlo en un megamotor", agregó.

Ben Sulayem había dicho que un futuro V8 tendría una "electrificación muy, muy mínima", pero Wolff sugirió que sería posible obtener 800 CV del motor de combustión y luego "400 más" en términos ‌de energía eléctrica. "Estamos totalmente a favor", afirmó Wolff.

"Siempre que esas conversaciones se desarrollen de forma estructurada, se tenga en cuenta a la gente y se le haga partícipe. Reconocemos la realidad financiera de los fabricantes en la actualidad (...) pero ‌si está bien planificado y ejecutado, entonces nosotros, Mercedes, nos sumamos para volver con un auténtico motor de competición", indicó.

Mercedes abastece ‌a cuatro ⁠equipos, Ferrari a tres y Red Bull a dos en colaboración con Ford, mientras que ​Honda y Audi tienen uno cada uno. General Motors tiene previsto fabricar su propio motor para Cadillac, que actualmente compite con unidades de Ferrari.

(Editado en español por Carlos Serrano)