El fuerte cruce de Carlos Tevez a un periodista de Talleres: "No te gusto como DT"

Carlos Tevez cruzó a un periodista de Talleres en la conferencia de prensa.

Carlos Tevez, director técnico de Talleres de Córdoba, cruzó a un periodista en la conferencia de prensa después del 1-1 frente a Unión en Santa Fe. El entrenador de 42 años se molestó por la pregunta de un cronista de "La T", a quien al parecer no le gustó demasiado el rendimiento del equipo en la visita al "Tatengue". Si bien estuvo a punto de llevarse la victoria en la última presentación en la fase de grupos gracias al gol del brasileño Rick, Cristian Tarragona lo igualó sobre la hora.

El conjunto "Tallarín" terminó cuarto en la Zona A y ahora espera a su rival en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino, encuentro que disputará en casa. El próximo adversario en el estadio Mario Alberto Kempes de "La Docta" puede ser Belgrano de Córdoba en el clásico, Gimnasia de La Plata, Huracán o Racing.

La filosa respuesta de Tevez a un cronista de Talleres: "Siempre decís lo mismo"

El comunicador Ignacio "Nacho" Castellano, del medio local 351 Deportes, le preguntó directamente al DT: "¿Coincidís en que fue uno de los peores partidos de la fase regular de Talleres? Y si esa cierta relajación, que ya mencionaste, por haber asegurado ya la localía, influyó en eso? Gracias". La cara del ídolo de Boca Juniors y ex Selección Argentina lo dijo todo...

"Yo creo que no te gusto yo como entrenador, porque siempre decís lo mismo...", le contestó el exdelantero, de manera tajante. Igualmente, aclaró al instante que "son gustos" y que "es válido". "¿A vos te gustó el partido de Talleres?", le repreguntó Castellano. "Yo creo que Talleres compite. A mi me decís bueno, vamos de tú a tú, y Talleres compite", se defendió el DT.

"¿Qué equipo le ganó a Unión acá?", disparó el "Apache". "¿No sabés? Me parece que lo tendrías que saber... Yo te dije, no le ganó ninguno. Creo que el único que le ganó es Newell´s (3-2), pero después estamos ahí. Vino Boca, vinieron todos, y no sacaron los tres puntos", se fastidió y acertó con el dato. Visiblemente molesto, completó: "Entonces, entiendo tu filosofía de ver el fútbol, pero la mía es totalmente diferente. Con lo que uno está, el equipo compite y eso a mí me hace bien. Por algo creo que estamos cuartos, tenemos 26 puntos, y el equipo está ahí".

Carlos Tevez cruzó a un periodista de Talleres en la conferencia de prensa.

Los números de Tevez como DT de Talleres