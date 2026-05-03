Bayern Múnich vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

PSG, que ganó en la ida, y B. Múnich definirán este miércoles 6 de mayo al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Champions. El juego corresponde a la llave 1 y está programado para las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Allianz Arena.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en Semifinales del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y PSG sacó un triunfo, con un marcador 5 a 4.
PSG ganó la primera batalla de las semifinales al derrotar por 5-4 a B. Múnich y el duelo de vuelta definirá al equipo que avance a la definición de la competencia frente a Atlético de Madrid o Arsenal. El torneo culminará el próximo sábado 30 de Mayo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Los resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Pafos 1 vs Bayern Múnich 5 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 4 vs Club Brugge 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 2 vs U. Saint-Gilloise 0 (21 de enero)
- Fase de Liga: PSV 1 vs Bayern Múnich 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Atalanta 1 vs Bayern Múnich 6 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Bayern Múnich 4 vs Atalanta 1 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: Real Madrid 1 vs Bayern Múnich 2 (7 de abril)
- Cuartos de Final: Bayern Múnich 4 vs Real Madrid 3 (15 de abril)
- Semifinales: PSG 5 vs Bayern Múnich 4 (28 de abril)
Los resultados de PSG en partidos > de la Champions
- Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
- Play-offs: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)
- Play-offs: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)
- Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)
- Cuartos de Final: Liverpool 0 vs PSG 2 (14 de abril)
- Semifinales: PSG 5 vs Bayern Múnich 4 (28 de abril)
Horario Bayern Múnich y PSG, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas