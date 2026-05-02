Motosierra sobre la ciencia: despidos en un instituto clave y riesgo para pacientes oncológicos

El gobierno de Milei aplica un ajuste sobre los organismos de ciencia y tecnología.

La política de ajuste fiscal que el Gobierno nacional está aplicando sobre los organismos de ciencia y tecnología cruza limites peligrosos que impactan de lleno en la vida de los ciudadanos más vulnerables: el Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (Intecnus), ubicado en Bariloche, provincia de Río Negro, fue notificado por la empresa IMQ S.A.S., encargada de quirófanos e internación, que por “problemas económicos” no podrá seguir prestando el servicio y despedirá a 18 especialistas.

Esta medida no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un recorte presupuestario drástico en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entidad que históricamente sostuvo el financiamiento de este centro de vanguardia.

Según información publicada por el portal InfoGremiales, la empresa IMQ comunicó que no podrá continuar prestando servicios debido a graves dificultades financieras. Esta situación dejó a Intecnus en una parálisis operativa parcial desde este jueves, lo que afecta áreas críticas de diagnóstico y tratamiento.

Un golpe a pacientes con cáncer y problemas cardíacos

El foco más alarmante de esta crisis es el riesgo inminente que supone para los pacientes oncológicos y cardíacos. Intecnus no es un centro de salud común más: es una institución de referencia regional y nacional que utiliza tecnología nuclear avanzada para el abordaje de patologías complejas. Al perder la capacidad de sostener quirófanos e internaciones, se rompe la cadena de atención integral necesaria para tratar el cáncer y otras enfermedades de manera efectiva.

Ahora, los pacientes que dependen de la radioterapia y la medicina nuclear para combatir tumores o diagnosticar afecciones cardiovasculares graves enfrentan la incertidumbre de ver sus tratamientos suspendidos o reprogramados, aunque la institución ya aclaró que las cirugías programadas están siendo evaluadas caso por caso para determinar si deben ser derivadas a otros centros médicos.

Pero más allá de estos esfuerzos por mantener la atención o instrumentar el traslado de pacientes, es importante destacar que para un enfermo de cáncer o una afección cardíaca cada día de demora en una intervención o tratamiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Tecnología de punta al servicio del ajuste

El centro cuenta con tecnología de punta para tratar este tipo de enfermedades, lo que hace entendible la asfixia por parte del Gobierno. Entre otras prácticas, Intecnus realiza diagnósticos metabólicos de altísima precisión que permiten detectar patologías en etapas tempranas, una herramienta vital para oncología y cardiología que hoy está en el ojo de la motosierra libertaria.

Para dimensionar la relevancia del instituto, es importante destacar que cuenta con más de 500.000 prestaciones realizadas y un prestigio consolidado en investigación científica. Sin embargo, el Estado nacional decidió darle el otro golpe y acelerar la crisis con el desfinanciamiento de la CNEA, que se sumó los retrasos en los pagos por parte de PAMI y diversas obras sociales