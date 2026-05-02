Pipa Higuaín reapareció públicamente tras varios meses y sorprendió con su nuevo look

El Pipa Higuaín reapareció públicamente y una una foto suya en Miami se hizo viral luego de retirarse del fútbol..

La reaparición pública de Gonzalo Higuaín en Miami desató una ola de reacciones en redes sociales. El exdelantero de la Selección Argentina se volvió viral por una imagen que mostró un cambio notorio en su look. Entre dudas sobre la autenticidad de la foto y opiniones divididas, el “Pipa” volvió al centro de la escena.

La aparición de Higuaín en un local de artículos deportivos en Miami fue suficiente para generar un fenómeno viral. La fotografía, que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, captó la atención no por su pasado futbolístico sino por su aparente cambio físico.

En la imagen, el exjugador de River Plate luce una barba espesa, vestimenta relajada y una contextura distinta a la que mostraba durante su carrera profesional. Ese contraste fue el detonante de miles de comentarios, análisis y especulaciones. La escena refleja cómo, incluso lejos de las canchas, el "Pipa" Higuaín sigue siendo una figura capaz de generar impacto mediático.

El nuevo look que sorprendió en redes sociales

La imagen que se hizo viral enr edes sociales de Higuaín.

El principal foco de la conversación fue su transformación tras el retiro en 2022. Luego de más de 17 años en la élite y más de 300 goles entre clubes y la Selección Argentina, el exatacante dejó atrás las exigencias del alto rendimiento.

Para muchos usuarios, la imagen simplemente muestra el paso del tiempo y una vida más relajada. Sin embargo, otros pusieron en duda su autenticidad, señalando posibles alteraciones digitales, efectos de iluminación o ángulos engañosos. La viralización creció justamente por esa incertidumbre: no solo se discutía su aspecto, sino también si la foto era real.

Qué fue de la vida de Higuaín tras el retiro

Más allá de la viralización, la aparición del "Pipa" reactivó el interés por su presente. Tras colgar los botines, su nombre estuvo vinculado al desarrollo de juveniles en el Inter Miami II, aunque actualmente ya no forma parte de su estructura.

Según trascendió, su enfoque está más orientado a la formación de jóvenes futbolistas que a una carrera como entrenador en el alto nivel.

En paralelo, también incursionó en otras actividades: en 2024 se consagró campeón de un torneo de pádel en Miami junto al venezolano Tarek Deham, mostrando una faceta distinta tras su retiro del fútbol profesional.

De goleador de elite a fenómeno viral

La situación marca un cambio en el tipo de exposición mediática de Gonzalo Higuaín. Durante años, su nombre estuvo ligado a goles, finales y rendimiento en clubes como Real Madrid, Juventus o Napoli. Hoy, en cambio, su figura vuelve a escena por situaciones cotidianas amplificadas por las redes sociales.

Este fenómeno también expone cómo cambia la percepción pública de los deportistas una vez retirados: el foco se traslada del rendimiento a la imagen, la vida personal y el paso del tiempo.

Un debate que trasciende lo futbolístico

La discusión alrededor del "Pipa" Higuaín no se limita a una simple foto. Refleja una dinámica más amplia sobre cómo se consumen y analizan las figuras públicas en la era digital.

La falta de confirmación oficial sobre la autenticidad de la imagen alimenta el misterio, mientras que la viralización evidencia el poder de las redes para instalar temas en la agenda global.

En definitiva, el ex goleador volvió a ser noticia sin necesidad de pisar una cancha. Su reaparición demuestra que, incluso lejos del fútbol, sigue generando interés y debate.