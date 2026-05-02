Cuando Kurt Cobain fue encontrado muerto el 8 de abril de 1994 en su casa de Seattle, el mundo del rock perdió a uno de sus íconos más grandes. El líder de Nirvana, la voz de una generación, tenía apenas 27 años. La policía y el médico forense del condado de King dictaminaron que se trataba de un suicidio: una herida de escopeta autoinfligida en la cabeza. Caso cerrado.

Pero el caso nunca estuvo realmente cerrado. Durante más de tres décadas, fans, periodistas e investigadores independientes cuestionaron esa conclusión. La nota de suicidio presuntamente adulterada, el matrimonio turbulento con Courtney Love y las inconsistencias en la escena del crimen alimentaron teorías que la justicia siempre descartó. Ahora, un nuevo informe forense independiente vuelve a poner todo en duda con evidencia que, según sus autores, demuestra que Cobain fue asesinado.

Lo que dice el nuevo informe

El estudio fue publicado a principios de 2026 y está firmado por el patólogo forense Brian Burnett, un veterano especializado en casos que combinan sobredosis con heridas de arma de fuego, y la investigadora Michelle Wilkins. Los hallazgos fueron detallados en un paper revisado por pares y difundidos por medios internacionales.

Según informó la agencia Euronews, el equipo forense presentó evidencia que sostiene que Cobain habría sido confrontado por uno o más agresores, incapacitado con una sobredosis forzada de heroína y luego baleado en la cabeza. La escopeta encontrada en sus manos, según el informe, habría sido colocada después del disparo.

Las inconsistencias que no cierran

El informe destaca varios elementos de la escena del crimen que, según los investigadores, no son compatibles con un suicidio.

El primero es la heroína. La autopsia original reveló que Cobain tenía en su cuerpo 10 veces la dosis letal de la droga, además de Valium. Los investigadores sostienen que con esa cantidad de heroína en sangre, una persona estaría incapacitada o directamente inconsciente, y no habría podido realizar las acciones que la escena sugiere.

El segundo es el kit de inyección. El equipo de heroína de Cobain fue encontrado prolijamente guardado, con las jeringas tapadas y todo en orden. Según Wilkins, es inverosímil que alguien con una sobredosis de esa magnitud haya podido inyectarse tres veces, tapar las agujas y acomodar todo antes de dispararse.

El tercero es la posición del cuerpo. Cobain fue encontrado sentado con las piernas cruzadas. Los investigadores argumentan que el retroceso de un disparo de escopeta habría alterado esa postura, lo que sugiere que el cuerpo fue acomodado después del hecho.

El cuarto es la nota de suicidio. El nuevo análisis detectó inconsistencias en la caligrafía y sostiene que el contenido se parece más a una carta de retiro de la música que a un mensaje de despedida definitivo.

La frase que se viralizó

La investigadora Wilkins fue particularmente directa en sus declaraciones. En una entrevista, cuestionó la versión oficial con una observación que se viralizó en redes sociales: según ella, la escena parecía montada como una película, diseñada para que nadie dudara de que se trataba de un suicidio. La frase fue reproducida masivamente en X/Twitter, donde los hashtags relacionados con el caso se convirtieron en tendencia global.

La policía no quiere reabrir el caso

A pesar de la nueva evidencia presentada, tanto la oficina del médico forense del condado de King como el Departamento de Policía de Seattle rechazaron la solicitud de reabrir la investigación. Un vocero de la policía confirmó que la posición del departamento sigue siendo la misma: Cobain murió por suicidio.

Es la misma postura que mantienen desde 1994, pese a que esta no es la primera vez que se cuestiona la conclusión oficial. En 1998, el documental "Kurt & Courtney" del cineasta Nick Broomfield investigó la muerte y planteó que el homicidio no podía descartarse. En 2019, otro estudio multidisciplinario publicado en una revista científica internacional también cuestionó el dictamen de suicidio con argumentos forenses similares.

El informe de 2026 se presenta como el desafío más estructurado hasta la fecha a la versión oficial. No nombra sospechosos ni establece conclusiones definitivas, pero señala vacíos e inconsistencias en la investigación original que, según sus autores, justifican una revisión del caso.