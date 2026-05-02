Ver Boca vs. Central Córdoba en vivo online por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Boca viene de perder con Cruzeiro.

Boca visita este sábado a las 17:30 horas a Central Córdoba, en la última jornada de la fase regular por la Zona A del Apertura. El "Xeneize" llega ya clasificado a los playoff, por lo que este partido no define nada importante, aunque de ganar aún tiene chances de terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones, lo que le daría la oportunidad de jugar todos los encuentros de local.

Actualmente, el conjunto de Claudio Úbeda se encuentra en la segunda posición de la tabla con 27 unidades, un punto menos que Estudiantes de La Plata, que tiene 28. Vélez también está con 27 puntos, por lo que para llegar a la cima del grupo debe ganar en Santiago del Estero, esperar que el "Pincha" no le gane a Platense de visitante y que Vélez no le gane por goleada a Newells, ya que tiene menor diferencia de gol.

Por dónde ver Boca contra Central Córdoba

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Boca y Central Córdoba será transmitido por TNT Sports.

Boca llega golpeado por perder el invicto

El "Xeneize" viene de perder frente a Cruzeiro por 1 a 0 y perdió un invicto de 14 encuentros sin caer derrotado. Un partido que golpeó duro porque Boca llegaba en un muy buen momento, con una base consolidada de titulares y el aliciente de haber vencido en el Monumental a River por el Superclásico el fin de semana anterior, consolidando el mejor momento de la era Úbeda.

Bareiro fue expulsado ante Cruzeiro.

La derrota de Boca en Brasil dejó malas sensaciones ya que en todo el partido no pudo patear al arco y fue afectado por la expulsión al cierre de la primera parte de Adam Bareiro, un jugador valioso dentro del funcionamiento del equipo. Con esta derrota, Boca quedó con seis unidades, después de ganar los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.

Boca podrá llevar hinchas a Santiago del Estero

A diferencia del partido ante Defensa y Justicia, donde hubo público visitante en Florencio Varela, en este caso habrá neutrales. De esta manera. los hinchas de Boca que quieran presenciar el partido desde el estadio, deberán acudir sin elementos que los identifiquen con su club. La institución santiagueña confirmó que el público neutral ocupará la Platea Este del estadio y que la venta será exclusivamente online a través de la página oficial. El precio de la entrada es de $60.000.