EEUU cerrará su misión insignia en Gaza ante estancamiento del plan de Trump: fuentes

Imagen de archivo de soldados estadounidenses e israelíes reunidos en el Centro de Coordinación Cívico-Militar en Kiryat Gat, Israel.

La ​Administración Trump tiene previsto cerrar un centro gestionado por el ejército estadounidense cerca de Gaza que, según sus detractores, no ha cumplido su misión de supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás ‌y facilitar el flujo de ayuda a los ‌palestinos sitiados, informaron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

El cierre del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Israel supondría un nuevo impacto al plan de Gaza del presidente Donald Trump, ya socavado por los repetidos ataques israelíes desde la tregua de octubre y la negativa de Hamás a deponer las armas.

Diplomáticos y funcionarios afirmaron que la medida, de la que no se había informado anteriormente, pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan los esfuerzos estadounidenses para supervisar la tregua y coordinar la ayuda, mientras Israel se apodera de más territorio de Gaza y Hamás ​afianza su control en las zonas ⁠bajo su dominio.

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La medida también podría aumentar el malestar entre los aliados de Washington, a quienes Trump animó ‌a desplegar personal en el CMCC y a comprometer fondos para su plan de reconstrucción ⁠de Gaza, que se encuentra de hecho en suspenso desde que ⁠Washington inició su guerra conjunta con Israel contra Irán.

Según siete diplomáticos familiarizados con las operaciones del CMCC, el centro liderado por Estados Unidos cerrará pronto y sus responsabilidades de ayuda y supervisión se transferirán a una misión de seguridad ⁠internacional bajo mando estadounidense que se desplegará en Gaza.

Funcionarios estadounidenses han descrito en privado la medida como ​una reestructuración, pero los diplomáticos afirmaron que, en la práctica, supondría el cierre ‌del centro una vez que la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) ‌asuma el control.

Un diplomático informado sobre el plan dijo que el número de soldados estadounidenses que trabajan ⁠en la ISF renovada se reduciría de unos 190 a 40. Estados Unidos trataría de sustituir a esos soldados por personal civil de otros países, según los diplomáticos. Todos ellos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Los diplomáticos afirman que el CMCC carecía de autoridad para hacer cumplir el alto el fuego o ​garantizar la ayuda, por ‌lo que no está claro si su integración en la ISF tendría un efecto práctico significativo sobre el terreno.

Un funcionario del llamado Consejo de Paz de Trump, creado para supervisar la política sobre Gaza, se negó a comentar sobre el futuro del CMCC, pero dijo que el centro desempeña un "papel fundamental a la hora de garantizar la entrega de ayuda y coordinar los esfuerzos", así como de ⁠impulsar el plan de Trump.

Tanto la Casa Blanca como el Mando de Oriente Medio del Ejército de Estados Unidos remitieron las solicitudes de comentarios a la Junta de Paz.

Una vez que el CMCC se integre en la ISF, se espera que el centro pase a denominarse Centro Internacional de Apoyo a Gaza, según indicaron dos de las fuentes. Probablemente estaría dirigido por el general de división estadounidense Jasper Jeffers, comandante de la ISF designado por la Casa Blanca.

Se suponía que la ISF se desplegaría inmediatamente en Gaza para establecer el control y mantener la seguridad. Pero eso aún no ha sucedido, ya que ‌solo un puñado de países ha prometido enviar soldados hasta ahora, y ninguno de ellos se ha comprometido a desempeñar funciones de seguridad. Washington ha afirmado que los soldados estadounidenses no se desplegarán en Gaza.

Sin embargo, las ISF han establecido un anexo amurallado dentro del CMCC, que ha estado operando desde un almacén en el sur de Israel, pero el acceso al anexo está estrictamente controlado por los soldados estadounidenses que, según tres fuentes, deniegan regularmente la entrada a representantes de países ‌aliados.

La creación del CMCC fue un elemento clave del plan de 20 puntos de Trump para Gaza, tras un alto el fuego destinado a detener los combates entre Israel y Hamás y permitir la reconstrucción del territorio tras su devastación por parte de ‌Israel en dos años de ⁠lucha.

Decenas de países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, enviaron personal, incluidos planificadores militares y funcionarios de inteligencia, al centro con el fin de influir en ​los debates sobre el futuro de Gaza.

Pero, dado que Israel sigue llevando a cabo ataques y haciendo retroceder la línea de armisticio con Hamás hacia el interior de Gaza, los diplomáticos afirman que el impulso del CMCC se ha desvanecido. Hamás también ha retomado el control de una franja costera de Gaza bajo su dominio.

(Editado en español por Manuel Farías)