Calendario de pagos de ANSES mayo 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026.

Los titulares de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras asignaciones familiares ya pueden consultar cuándo cobrar según la terminación de su documento.

Jubilaciones y pensiones: arranca el 11 de mayo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el 11 de mayo y continuarán por orden de terminación de DNI hasta el 21 de mayo. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

DNI terminados en 1 : 12 de mayo

DNI terminados en 2 : 13 de mayo

DNI terminados en 3 : 14 de mayo

DNI terminados en 4 : 15 de mayo

DNI terminados en 5 : 18 de mayo

DNI terminados en 6 : 19 de mayo

DNI terminados en 7 : 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo





En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, las fechas de cobro se extienden desde el 22 de mayo hasta el 29 de mayo, según la siguiente organización:

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo



Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo: mismos días que las jubilaciones mínimas

Tanto la AUH como la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo mantienen el mismo calendario que las jubilaciones mínimas. Los pagos se realizan del 11 al 22 de mayo, según la terminación del DNI:

DNI terminados de 0 a 8 : desde el 11 hasta el 21 de mayo (ver el detalle en el listado de jubilaciones mínimas)

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Pago Único: otras fechas clave

La Asignación por Prenatal se abonará entre el 13 y el 19 de mayo, de acuerdo con los siguientes grupos:

DNI terminados en 0 y 1 : 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3 : 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 : 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7 : 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo



Por su parte, la Asignación por Maternidad se cobrará entre el 13 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento, sin distinción. Lo mismo ocurre con las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción), que estarán disponibles desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio.

Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo

Para las Pensiones No Contributivas (PNC) , el cronograma es más concentrado: del 11 al 15 de mayo según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3 : 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 : 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7 : 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo



Las Asignaciones Familiares de PNC se cobran sin distinción de terminación: desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio.

Finalmente, la Prestación por Desempleo se abonará en los mismos días que las jubilaciones altas: del 22 al 29 de mayo, según la terminación (0-1: 22/5; 2-3: 26/5; 4-5: 27/5; 6-7: 28/5; 8-9: 29/5).

Dónde consultar y cómo cobrar

ANSES recuerda que los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias donde los beneficiarios perciben sus haberes. Quienes cobran por ventanilla deben acercarse a las unidades de atención del organismo en las fechas indicadas, sin necesidad de turno previo.

Para más información, ingresar a Mi ANSES (anses.gob.ar) o consultar en la aplicación móvil.