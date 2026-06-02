Elijah Wood viene a Argentina para recordar El Señor de los Anillos: cuánto sale conocerlo.

La Argentina Comic-Con anunció que en diciembre viene al país Elijah Wood, quien encarnó a Frodo en las películas de El Señor de los Anillos, un clásico del cine de aventuras que dirigió Peter Jackson. Cuánto salen las entradas para conocerlo y qué días estará de visita por Buenos Aires.

"Nos llena de orgullo anunciar que Elijah Wood, reconocido mundialmente por interpretar a Frodo Baggins en la trilogía de El Señor de los Anillos y por su destacada trayectoria en cine y televisión, será invitado especial de Argentina Comic Con 2026", anunció la organización. El evento será los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre y durante su visita participará de sesiones de fotos, firma de autógrafos y paneles Q&A exclusivos en el Main Stage.

Los pases para fotos y autógrafos se pondrán a la venta mañana, martes 2 de junio, a las 12:00 hs, a través de MUNDO TICKET, y las entradas arrancan desde los 40 mil pesos. Según información oficial "los paneles podrán ser disfrutados por todos los asistentes de Comic Con, sin importar el tipo de ticket adquirido, sujetos a la capacidad disponible del espacio".

El impacto de El Señor de los Anilos en la cultura popular

La trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en las novelas del escritor británico J. R. R. Tolkien, es considerada una de las producciones más influyentes y exitosas de la historia del cine. Estrenada entre 2001 y 2003, la saga narra la aventura de Frodo Baggins, un joven hobbit que recibe la misión de destruir el Anillo Único, un objeto de inmenso poder codiciado por el señor oscuro Sauron.

A lo largo de tres películas, Frodo emprende un peligroso viaje por la Tierra Media acompañado por un grupo de aliados que buscan impedir que el mal domine el mundo. La historia combina elementos de fantasía, acción y épica, y se convirtió en un fenómeno cultural a nivel global.

El elenco estuvo integrado por figuras como Elijah Wood en el papel de Frodo Baggins, Ian McKellen como Gandalf, Viggo Mortensen como Aragorn, Sean Astin como Samwise Gamgee, Orlando Bloom como Legolas, John Rhys-Davies como Gimli, Dominic Monaghan como Merry, Billy Boyd como Pippin, Liv Tyler como Arwen y Cate Blanchett como Galadriel.

Para Elijah Wood, la trilogía representó un punto de inflexión en su carrera. Aunque ya había participado en producciones reconocidas durante su infancia y adolescencia, fue su interpretación de Frodo la que le otorgó proyección internacional y lo consolidó como una de las figuras más reconocidas de Hollywood a comienzos de la década de 2000.

Además de su impacto cultural, El Señor de los Anillos obtuvo un importante reconocimiento en la industria cinematográfica. Las tres películas acumularon 17 premios Oscar, incluyendo el galardón a Mejor Película para El retorno del Rey en 2004, un logro que terminó de consolidar a la saga como un hito del cine contemporáneo.