Video: el enojo de Lionel Scaloni en el primer tiempo entre Argentina vs. Suiza.

Lionel Scaloni protagonizó un fuerte enojo en el primer tiempo durante el triunfo parcial de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En una salida del fondo de la 'Albiceleste', Rodrigo De Paul perdió una pelota cerca del área que, aunque la acción fue invalidada por una falta sobre el volante por parte del atacante europeo, provocó la furia del DT.

Minutos antes, un arriesgado pase de Emiliano Martínez a Leandro Paredes estando de espaldas (una jugada que Scaloni declaró hace algunos meses que no le gustaba) también molestó al entrenador. De momento, Argentina se impone con el gol de Alexis Mac Allister y se está metiendo entre los mejores cuatro equipos del certamen.

Video: el gol de Alexis Mac Allister para Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Alexis Mac Allister marcó el 1 a 0 de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante del Liverpool de Inglaterra convirtió de cabeza tras el centro de Lionel Messi en el córner antes de los 10 minutos del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El segundo grito del mediocampista en mundiales que también marcó ante Polonia en Qatar 2022.

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