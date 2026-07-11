La Selección Argentina enfrenta a Suiza para mantener el sueño de la cuarta en el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos del Mundial 2026 y Lionel Scaloni analiza posibles cambios en la formación para continuar por el sueño de la cuarta estrella. (FOTO: Reuters).

La Selección Argentina afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Desde las 22 (hora argentina), el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Suiza en el Kansas City Stadium por los cuartos de final, con posibles cambios y el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen y seguir alimentando la ilusión de conquistar la cuarta Copa del Mundo.

La "Albiceleste" llega fortalecida desde lo anímico luego de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto en los octavos de final. Después de estar dos goles abajo a falta de apenas 15 minutos, el campeón del mundo reaccionó con los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para firmar un inolvidable 3-2. Ahora, el desafío será mantener ese nivel de competitividad frente a un rival que aún permanece invicto y que busca dar uno de los grandes golpes del torneo.

Los cambios que analiza Lionel Scaloni para enfrentar a Suiza

Después del enorme desgaste físico y emocional que significó la clasificación frente a Egipto, Scaloni mantiene algunas incógnitas en el equipo titular. El entrenador, que podría dar señales en la conferencia de prensa de este viernes, durante la semana probó distintas variantes para intentar potenciar el rendimiento colectivo.

La principal novedad podría darse en la mitad de la cancha. Nicolás González trabajó durante los últimos entrenamientos junto al probable equipo titular y aparece como una alternativa concreta para reemplazar a Rodrigo De Paul, quien fue sustituido durante el encuentro frente al seleccionado africano. La intención del cuerpo técnico sería sumar mayor velocidad y profundidad por los costados, una faceta que Argentina no logró explotar con continuidad en sus últimas presentaciones.

Otra de las dudas pasa por el lateral derecho. Nahuel Molina todavía no consiguió mostrar la versión que lo llevó a ser una pieza importante durante el ciclo Scaloni y, además, carga con una tarjeta amarilla. Una nueva amonestación lo dejaría afuera de una hipotética semifinal frente al ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega, situación que obliga al entrenador a evaluar a Gonzalo Montiel como alternativa.

El ataque también genera debate. Lautaro Martínez aprovechó muy bien los minutos que disputó frente a Egipto: participó activamente del juego, generó peligro constante y asistió a Enzo Fernández en el gol que selló la histórica remontada. Sin embargo, Julián Álvarez también continúa en la pelea por un lugar. El delantero del Atlético de Madrid apenas fue titular en una oportunidad durante el Mundial y mostró una clara evolución en su rendimiento, por lo que no está descartado para integrar el once inicial.

Más allá de los nombres, Scaloni buscará un equipo equilibrado, capaz de sostener la intensidad durante los 90 minutos y evitar los problemas defensivos que aparecieron ante Egipto. La contundencia ofensiva sigue siendo una de las principales armas de la Selección Argentina, pero el cuerpo técnico entiende que será necesario mejorar la solidez para avanzar de ronda.

Cómo llega Suiza al duelo frente a la Selección Argentina

El conjunto dirigido por Murat Yakin afrontará los cuartos de final con una baja muy sensible. Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y máximo goleador del seleccionado helvético, no logró recuperarse de la lesión muscular que sufrió antes del partido contra Colombia y quedó descartado para enfrentar a la Argentina.

La ausencia del joven futbolista representa un golpe importante para Suiza, ya que había sido una de las figuras del torneo con su capacidad para desequilibrar en ataque y aportar goles decisivos.

Pese a esa ausencia, el equipo europeo llega con la confianza en alza luego de eliminar a Colombia en los octavos de final. Tras igualar sin goles durante los 120 minutos, consiguió la clasificación en la definición por penales gracias a la eficacia de Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas. Además, el arquero Gregor Kobel fue determinante al contener uno de los disparos colombianos.

Yakin apostaría por repetir la misma estructura táctica utilizada frente al conjunto cafetero, priorizando el orden defensivo, la presión en la mitad de la cancha y las transiciones rápidas para intentar sorprender al campeón del mundo.

El historial entre la Selección Argentina y Suiza

La historia entre Argentina y Suiza favorece claramente al seleccionado sudamericano. En siete enfrentamientos oficiales y amistosos, la Albiceleste nunca perdió: suma cinco victorias y dos empates.

El antecedente más recordado se produjo en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Aquel encuentro terminó sin goles en el tiempo reglamentario y fue Ángel Di María quien, en el segundo tiempo suplementario, marcó el tanto que le dio la clasificación al equipo dirigido por Alejandro Sabella.

El primer cruce mundialista entre ambos se había disputado en Inglaterra 1966, cuando la Selección Argentina venció por 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega. Desde entonces, Suiza nunca pudo imponerse sobre la Albiceleste.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.