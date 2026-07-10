Selección Argentina: última práctica, posible equipo vs. Suiza en el Mundial y habla Scaloni

Selección Argentina: práctica, formación vs. Suiza en el Mundial y habla Scaloni

La Selección Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, duelo para el cual vive las horas previas en Kansas City. La "Albiceleste" realizará la última práctica previa al encuentro y su vez Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en la que podría dar detalles de la posible formación. Si bien no cambiaría mucho con respecto a los once que salieron ante Egipto, lo cierto es que existe la chance de que haya algunas modificaciones.

Argentina enfrenta a Suiza en el Mundial 2026: última práctica y habla Scaloni

La "Albiceleste" entrenará este mismo viernes 10 de julio desde las 20.30 horas de nuestro país en la mencionada ciudad y desde las 22.15 estará el DT dialogando con los medios. Por supuesto, lo que suceda le dará indicios para poder definir la formación que saldrá al campo de juego para cumplir este objetivo tal como sucedió en Qatar 2022. La buena noticia es que sabe que cuenta con sus 26 futbolistas para afrontar este compromiso trascendental que puede clasificarlos a la semifinal de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni habla en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

El posible equipo de Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026

Por el momento, solamente aparecen dos dudas en la formación: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Julián Álvarez o Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi en la ofensiva. En el resto de las líneas, hasta el momento no habría cambios, aunque todo dependerá de lo que defina el propio Scaloni en las próximas horas.

De esta manera, la alineación elegida por Scaloni podría ser en el esquema de 4-4-2 habitual con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. En caso de que Molina y la "Araña" se mantengan en el equipo titular, sería la misma formación que salió al campo de juego a enfrentar a Egipto en la victoria por 3 a 2.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Francia eliminó a Marruecos tras ganarle 2 a 0 y España se enfrenta a Bélgica para definir a otro de los semifinalistas este viernes 10 de julio. El primer encuentro tuvo lugar el pasado jueves en el Gillette Stadium de Foxborough -Massachusetts- con Facundo Tello impartiendo justicia; mientras que el restante será en el SoFi Stadium de Los Ángeles el viernes 10 del corriente a las 16 con el inglés Michael Oliver como árbitro.