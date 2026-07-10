La tarotista que predijo el campeonato del mundo en Qatar adelantó cómo le irá a Argentina contra Suiza: "La cartita lo dice"

Mariam Caleiro, la tarotista que predijo que Argentina ganaría el Mundial de Qatar, ahora adelantó cómo le irá a la Selección contra Suiza este sábado.

La expectativa es total y los hinchas de la Selección Argentina ya empiezan a jugar el partido del sábado en la cabeza. En la previa del cruce decisivo contra Suiza, la mística y el esoterismo volvieron a jugar su papel. Esta vez, Mariam Caleiro, la reconocida tarotista que saltó a la fama por predecir el campeonato del mundo en Qatar 2022, rompió el silencio y dejó una fuerte advertencia para todo el país: "La cartita lo dice".

En una entrevista con Cancha Embarrada, programa de El Destape Deportes, la especialista tiró las cartas y anticipó que lo que se viene el fin de semana no será apto para cardíacos. De entrada, Caleiro avisó que el destino demandará un esfuerzo supremo para el plantel comandado por Lionel Scaloni. "Acá la cartita lo dice. Hay un par de copitas, pero hay una persona remando. Van a tener que remar mucho, y van a tener que poner mucha fuerza para que el sábado ganen", arrancó picante. Sin embargo, trajo tranquilidad para el resultado final: "Le va a ir muy bien a Argentina, me sale la estrella".

Una advertencia para la salud y alarmas por un jugador

Fiel a su estilo directo, la tarotista analizó el panorama energético del equipo y no se guardó nada sobre el nivel de sufrimiento que se vivirá en los noventa minutos (o más). "Veo que Argentina está con muchas cosas, como que quisieron atar a la Argentina. Esto es toda la energía y todo lo que le dejan a la Argentina, todo lo que vino remando. Como siempre, los argentinos sufren", sentenció Caleiro.

En ese sentido, lanzó un tremendo consejo para los hinchas más ansiosos o sensibles: "El partido del sábado, una persona que tenga problemas de salud no lo tiene que ver porque va a ser muy batalloso. Más que el otro día".

Como si fuera poco, las cartas de Mariam Caleiro encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Scaloneta debido a una posible lesión física durante el juego brusco que propondrá el conjunto europeo. "Va a haber un jugador que le van a lastimar la pierna derecha, o la espalda, porque va a haber mucha batalla. Pero a Argentina le va a ir muy bien", detalló, dejando a todos con el corazón en la boca respecto a quién podría ser el afectado.

El rol de Lionel Messi y el grupo

Por último, la tarotista aprovechó para destacar el valor colectivo de este ciclo, más allá de la indudable figura del capitán y máximo referente de la Selección. "Acá me sale él como siempre, el grande. No sólo hay que hablar de Messi, tenemos que hablar de todos los jugadores, del Dibu, es un equipo. Messi es el número uno y es el capitán, pero bueno, también están los otros", concluyó, valorando el espíritu de grupo que mantiene viva la ilusión de todo un país.