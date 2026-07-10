Más ajuste: el gasto real cayó un 2,3% en el primer semestre

El gobierno de Javier Milei siguió ajustando a la población, incluso en partidas clave. Durante el primer semestre de 2026, el gasto público primario de la Administración Nacional registró una disminución real del 2,3% frente a igual período del año pasado.

El dato se obtiene luego de eliminar el impacto inflacionario sobre los gastos devengados, es decir, las obligaciones de pago asumidas por el Estado.

De este modo, aunque en junio se produjo un incremento puntual del gasto del 3,7%, el balance acumulado entre enero y junio continúa mostrando una trayectoria descendente.

Los principales rubros en los que ajustó Milei en el primer semestre de 2026

Las reducciones más pronunciadas, tomando como corte el 3 de julio pasado, se concentraron en los fondos dirigidos a las provincias y en la inversión en infraestructura, mientras que los recursos asignados a subsidios tuvieron una evolución desigual.

Según el relevamiento elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado acumuló una contracción durante los primeros seis meses del año. El documento remarcó que “en el primer semestre acumula una baja del 2,3% interanual”.

El principal recorte del semestre se produjo en los recursos enviados a las provincias. En ese sentido, el reporte indicó que “el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1%), aunque descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3%”.

En el caso de la obra pública, la reducción real acumulada durante el período alcanzó el 32,4%. Al observar únicamente junio, el sector sufrió una caída del 74,9%, explicada por descensos tanto en las construcciones como en los giros de capital.

Por su parte, las partidas para el transporte disminuyeron un 24% durante el semestre, como consecuencia de menores transferencias al Operador Ferroviario y al fondo destinado a la infraestructura del sector.

Los subsidios energéticos, en cambio, exhibieron una evolución en sentido positivo. Al respecto, el informe precisó que “el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%)”.

Las erogaciones vinculadas con la seguridad social prácticamente no presentaron cambios en los primeros seis meses del año. Dentro de ese rubro, las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,3% en términos reales, aunque en paralelo al congelamiento del bono desde marzo de 2024.

A su vez, los fondos destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones familiares permanecieron casi sin modificaciones respecto del año previo, al registrar una mejora de solo el 0,3%.

Por último, el documento analiza la situación de la deuda flotante, concepto que comprende las obligaciones de pago del Estado que todavía se encuentran pendientes. Según el informe, "en el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB”.

La cifra se encuentra en valores semejantes a los observados en junio de 2025 y se explica parcialmente por el desembolso estacional correspondiente a los aguinaldos.