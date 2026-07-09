Un reconocido conductor de El Trece protagonizó un incómodo momento al aire con una mujer viuda y le terminó pidiendo disculpas.

Todo ocurrió durante una emisión en vivo de Ahora Caigo (El Trece), cuando el conductor Darío Barassi recibió a un participante llamado Jorge, quien asistió al programa acompañado por sus dos hijos y su suegra. En ese contexto, el animador le pidió a la mujer que interpretara una canción, lo que desató todo tipo de reacciones en el estudio.

Tras la interpretación, Barassi comentó: “Me encanta. Qué mujer vital. Una diosa. Te amo, hagamos el amor, abuela”. En ese momento, el yerno de la mujer intervino entre risas y lanzó: “Es viuda, aprovechá”.

Sin embargo, el comentario que generó mayor repercusión llegó segundos después, cuando el conductor retrucó: “A ver si la enamoro, me voy a hacer el muertito”. Inmediatamente, Barassi se retractó y le pidió disculpas: “Abuela, perdón, una falta de respeto”.

La transmisión del Mundial 2026 en Telefe

La grilla de Telefe sufrió modificaciones durante este Mundial 2026 ya que el canal cuenta con los derechos para transmitir un total de 32 partidos en vivo para la televisión abierta en Argentina.

En ese sentido, cuando hay partidos asignados a la señal, la tarde se interrumpe para emitir programas especiales como Palpitando la previa, el partido correspondiente y el posterior análisis de juego.

Por otra parte, los noticieros del canal como Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias, vuelcan casi la totalidad de su contenido a la cobertura de lo que ocurre en Estados Unidos, México y Canadá con una cobertura directa.

Finalmente, Juntos por el Mundial es el programa de resumen e interés general que se emite todas las medianoches aproximadamente a las 00:30 horas para repasar los goles, las polémicas y el color de cada jornada mundialista.

En este marco, la grilla sufrirá una modificación clave este sábado 11 de julio a las 22:00 horas, horario en el que Telefe transmitirá en vivo el partido de cuartos de final donde la Selección Argentina se enfrentará a Suiza en Kansas City. La previa comenzará un rato antes, desplazando la programación habitual del sábado por la noche.