Baréin podría disputarse en octubre de este año.

La guerra entre los estadounidenses e israelíes contra Irán tuvo un fuerte impacto en el deporte, con la cancelación de eventos que estaban programados para disputarse dentro de la zona de conflicto. Entre las competiciones afectadas, la Fórmula 1 no fue la excepción, ya que tenían agendados para abril los GPs de Baréin y Arabia Saudita, los cuales fueron cancelados por cuestiones de seguridad, sobre todo en lo relativo al transporte aéreo.

Como consecuencia, la máxima categoría se quedó sin acción durante ese mes, que fue aprovechado para hacer ajustes en el reglamento técnico, pero la esperanza de recuperar las fechas perdidas parecía muy lejana. Tanto por temas de logística como por la falta de una resolución del conflicto, no se podía asegurar que alguna de las citas fuese a recuperarse, aunque ahora la F1 tiene un plan de acción para hacerlo.

Durante el GP de Gran Bretaña, Stefano Domenicali reconoció que se encuentran en tramites para llevar a cabo el Gran Premio de Baréin si se dan las condiciones adecuadas, apuntando especialmente a la etapa final del año. “Si podemos anunciar algo relacionado con la posibilidad de encontrar un hueco para lo que no se ha podido disputar hasta ahora, lo haremos, en el momento y bajo las condiciones oportunas”, afirmó en diálogo con Sky Sports.

Ahora bien, el dilema es que la decisión final debe notificarse antes de que finalice la primera parte de la temporada, es decir, antes del parate del verano europeo que arrancará tras la disputa del GP de Hungría programado para el 26 de julio. “Creo que, para llevar a cabo esa posible carrera que tenemos pendiente, debemos tomar la decisión antes del receso estival”, señaló al respecto el presidente de la F1 debido a la organización logística.

En cuanto a las fechas, se piensa que el GP de Baréin podría situarse en la semana libre que hay entre los GPs de Azerbaiyán y Singapur del 2 al 4 de octubre. De confirmarse esto, la F1 tendría un cierre de temporada lleno de acción, ya que Austin, Ciudad de México e Interlagos conformarán un triplete entre octubre y noviembre, mientras que el otro será Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi con otros tres fines de semana consecutivos de carreras.

Oscar Piastri fue el último en ganar el GP de Baréin.

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