Charles Leclerc ganó el GP de Gran Bretaña: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Leclerc obtuvo su primer triunfo del año.

Desde que inició el fin de semana en el Circuito de Silverstone, Ferrari se ha mostrado sólido con la pole de Lewis Hamilton para la carrera sprint, en la que Andrea Kimi Antonelli terminó quedándose con la victoria. De hecho, fue un sábado notable para el joven de Mercedes, que no solo ganó la primera prueba, sino que también obtuvo la pole para el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 que se corrió este domingo.

No obstante, la carrera principal en el viejo aeródromo no comenzó bien para el piloto italiano, que fue superado tanto por Charles Leclerc como por Hamilton en la largada y cayó al tercer lugar. A pesar de eso, Antonelli mantuvo un buen rendimiento y comenzó a recuperar terreno, pasando al británico en la vuelta 11 y colocándose nuevamente como candidato para volver a quedarse con el liderato.

Sin embargo, Kimi tuvo que esperar hasta el giro 26 para ponerse primero cuando Ferrari llamó a Leclerc para cambiar las gomas y volver a pista con el compuesto duro en el segundo lugar. De hecho, Antonelli se mantuvo diez vueltas adelante hasta que le llegó la hora de cambiar los neumáticos, momento en el que Leclerc retomó la punta para abordar la parte final de la carrera y defenderse de los intentos del Mercedes.

Fue justo en este punto cuando la jornada tomó un rumbo sorpresivo con los problemas que empezó a padecer el italiano en la vuelta 39, con dificultades para doblar que lo hicieron pasar por boxes en dos oportunidades más. El cambio de gomas y de trompa no solucionaron el inconveniente, por lo que Mercedes lo volvió a llamar para hacer un breve ajuste y volver a mandarlo a la pista en el noveno lugar.

Para colmo, Antonelli recibió una sanción de cinco segundo por límites de pista, lo que lo dejó prácticamente fuera de los puntos. Por otra parte, Max Verstappen, que marchaba tercero, se despistó en la curva 15 por un problema en el alerón y se quedó afuera de la carrera a solo tres vueltas del final. Así, con el Safety Car en pista, el GP de Gran Bretaña tuvo un cierre anticlimático con la victoria de Leclerc con un tiempo de 1:27:11.335, seguido por Russell (+0.427s) y Hamilton (+0.772s).

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Gran Bretaña

Andrea Kimi Antonelli: 179 puntos. George Russell: 154. Lewis Hamilton: 147. Charles Leclerc: 108. Lando Norris: 97. Oscar Piastri: 82. Max Verstappen: 76. Isack Hadjar: 52. Pierre Gasly: 42. Liam Lawson: 39. Arvid Lindblad: 20. Oliver Bearman: 18. Franco Colapinto: 18. Gabriel Bortoleto: 6. Carlos Sainz: 6. Alex Albon: 5. Esteban Ocon: 3. Fernando Alonso: 1 Nico Hülkenberg: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Lance Stroll: 0.

El monegasco no ganaba desde el GP de Estados Unidos 2024.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.