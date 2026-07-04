El neerlandés no tuvo un buen arranque de temporada.

El futuro de Max Verstappen es una de las grandes dudas de la Fórmula 1 de cara al 2027, sobre todo por el rechazo del as de Red Bull al nuevo reglamento técnico y su aproximación al universo de las carreras de resistencia. De hecho, incluso hubo rumores acerca de una posible desvinculación de la escudería austriaca, donde tiene contrato hasta finales del 2028 a pesar de los acercamientos que hubo con Mercedes de la mano de Toto Wolff.

De ahí que Bernie Ecclestone, exmandatario de la F1 hasta el pase a Liberty Media en 2017, se haya referido al presente del piloto neerlandés, que viene de terminar en el segundo lugar en el GP de Austria. En el transcurso del fin de semana en el Red Bull Ring, el empresario fue uno de los presentes en el paddock para ver la victoria de George Russell y no dudó en referirse a lo que haría si estuviese al mando de una escudería.

“Si tuviera un equipo ahora, lo primero que me gustaría hacer es traer a Max a bordo al coste que fuera, porque es más barato que intentar mejorar el coche”, comenzó el británico en declaraciones rescatadas por Motorsport. Ahora bien, al expresidente le consultaron acerca de cuál sería el equipo que le daría mejores posibilidades al tetracampeón del mundo, que se encuentra en el séptimo lugar de la tabla y lejos de la punta del campeonato.

“¿Te refieres ahora? Creo que hay que sopesar todas estas cosas. Si se queda es realmente difícil, si se va, ¿adónde va? Le habría aconsejado el año pasado que se fuera a Ferrari”, remarcó Ecclestone. Cabe mencionar que el inglés de 95 años ha puesto a la escudería italiana como candidata para recibir a Christian Horner, quien estuvo al mando de Red Bull hasta mediados del año pasado, cuando fue despedido por la cúpula directiva ante la falta de resultados.

“Christian está en una posición difícil de todos modos. Vaya donde vaya, si no tiene éxito la gente dirá: ‘ah, Christian, eras muy bueno cuando estabas en Red Bull y tenías grandes presupuestos y cosas así, y ahora no ganas por eso’, o algo parecido”, agregó al respecto Bernie. Además, Ecclestone reconoció que intentó que su compatriota considere sumarse a la sede de Maranello, aunque el exdirector de Red Bull optó por intentar la compra de Alpine con un grupo de inversores y dejó a un lado la idea de estar en el “Cavallino Rampante”.

Verstappen suma dos podios en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria